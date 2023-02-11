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Стало известно, что больше всего подорожало в Беларуси в январе

  • 11.02.2023, 13:07
Стало известно, что больше всего подорожало в Беларуси в январе

Реальные цифры инфляции намного выше, чем сообщают в отчетах.

По данным Белстата, потребительские цены в Беларуси в январе 2023 года по сравнению с декабрем прошлого года выросли на 0,8%. Но реальные цифры инфляции намного выше, чем данные чиновников. Myfin сообщает, что больше всего подорожали виноград, сигареты, борщевой набор и отдельные виды услуг.

Как сообщил Национальный статистический комитет, продовольственные товары в январе (по отношению к декабрю 2022 года) подорожали на 1,2%, непродовольственные — на 0,2%, услуги — на 0,7%.

В сравнении с аналогичным месяцем 2022 года продовольствие выросло в цене на 13,6%, непродовольственные товары — на 12,8%, а услуги — на 8,3%.

Что подорожало?

Если рассматривать конкретные продовольственные товары, то в январе этого года по отношению к декабрю 2022 года больше всего подорожал виноград — почти на 35%. Также заметно прибавили в цене свежие помидоры и огурцы (+10,26% и +6,57% соответственно), морковь (+8,90%), груши (+8,40%), бананы (+6,64%), репчатый лук (+6,15%) и чеснок (+5,87%).

Кроме того, увеличилась стоимость яблок (на 4,81%), свежей белокочанной капусты (на 4,56%), картофеля (на 4,34%), свеклы (на 2,57%).

Отечественные сигареты с фильтром стали дороже на 14,36%, в то время как импортные — только на 0,71%. Водка подорожала на 4,74%, вино виноградное (крепленое) — на 2,67%, пиво — на 1,30%.

В ценовом выражении стоимость отдельных товаров изменилась следующим образом:

виноград: +3,18 руб. за месяц;

свежие томаты: +0,81 руб.;

бананы: +0,33 руб.;

отечественные сигареты с фильтром: +0,32 руб.;

груши: +0,28 руб.

Рост цен на непродовольственные товары был менее заметен. Цветы живые срезанные стали дороже на 7,74%, ежемесячный журнал — на 4,88%, еженедельная и ежедневная газеты — на 3,79% и 3,67% соответственно, цифровая фотокамера — на 3,39%, бинт — на 2,61%.

Что касается услуг, то сильнее всего в январе 2023 года по отношению к декабрю прошлого года подорожали услуги по охране жилых домов и помещений — на 15,63%. Также выросла стоимость правовых услуг (+15,62%), услуг общежитий (+15,05%), пассажирского железнодорожного транспорта международного сообщения (+9,83%) и концертных организаций (+5,51%).

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