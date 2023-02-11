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Путина поставили на распутье

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  • 11.02.2023, 13:16
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Путина поставили на распутье

В Британии назвали три сценария для главы РФ.

На фоне войны России против Украины российский директор Владимир Путин оказался перед выбором. Кремлю нужно решить, что делать дальше – истощать армию, свернуть военные задачи или продолжить мобилизацию. Усиливает проблему и противостояние Минобороны оккупантов РФ с ЧВК Вагнер – Пригожин уже сказал, что прекращает вербовку заключенных. Об этом заявили в разведке Минобороны Великобритании.

В сводке британской разведки отмечается, что формальный собственник боевиков ЧВК Вагнера Евгений Пригожин 9 февраля уже объявил о прекращении вербовки заключенных для войны в Украине.

Данные Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) ранее демонстрировали снижение показателей вербовки российских заключенных на войну. С декабря прошлого года их меньше стали рекрутировать для участия в боевых действиях. Предполагается, что новости о суровых реалиях войны против Украины дошли до заключенных, из-за чего количество добровольцев сократилось.

По мнению аналитиков, главным фактором прекращения работы данной схемы, скорее всего, является все более явное противостояние между главарем ЧВК Вагнера Пригожиным и министерством оккупантов России.

Также разведчики указывают, что регулярная армия страны-агрессора РФ, вероятно, уже задействовала в войне подавляющее большинство мобилизованных.

В разведке Британии подчеркнули – теперь Кремль предстал перед сложным выбором: продолжать истощать свои военные силы, сворачивать задачи по войне, или же проводить дальнейшую мобилизацию своих граждан на войну с Украиной.

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