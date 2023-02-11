Какой финал ждет Лукашенко 13 Игорь Эйдман, «Главред»

11.02.2023, 13:32

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Игорь Эйдман

Белорусский народ продемонстрировал свою волю.

Белорусские аналитики говорят, что воевать за Лукашенко готовы только его головорезы, максимум 5 тысяч человек. Но эти головорезы нужны самому Лукашенко – он не хочет расходовать их на полях сражений, ведь тогда некому будет поддерживать его трон. Основная часть армии (например, солдаты-срочники) – это просто молодые белорусы, многие из которых сами участвовали в протестах во время их пика. Они совершенно не мотивированы на то, чтобы отдавать жизнь за Лукашенко.

Белорусский народ в последние годы продемонстрировал, что он не хочет терпеть Лукашенко. Но, опираясь на деньги и штыки Кремля, Лукашенко продолжает сохранять власть. Тысячи белорусов сидят в тюрьмах, сотни тысяч эмигрировали.

Но если бы белорусская армия была послана в Украину, не факт, что она не повернула бы оружие против него самого – это было бы серьезным испытанием для режима Лукашенко.

Пока ситуация находится в подвешенном состоянии. Но к тому моменту, когда путинский режим проиграет войну и начнет рушиться (это будет не одномоментный процесс), поднимет голову и белорусская оппозиция.

Игорь Эйдман, «Главред»

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