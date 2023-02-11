А когда Соловьев отправит «выполнять священный долг» своих двух сыновей?11
- Борислав Береза
- 11.02.2023, 13:45
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Неудобный вопрос российским телезрителям.
Это два сына пропагандиста Соловьева, который призывает отправить на войну российских срочников. А на каком фронте его сыновья?
Вот они, Александр Соловьев, 34 года, и Даниил Соловьев, 21 год. Почему они еще не на фронте, где ВСУ превратит их в фарш? Может, их мамаша против? Но их папаша гонит других детей россиян на войну, так почему же они не воюют?
«Ах, что скажут матери? Матери скажут, что их сын выполняет священный долг», – такими словами Соловьев недавно призывал отправить срочников на фронт. Когда отправит своих [сыновей]?
Русня, вам нравится, как вас имеет Соловьев и другие пропагандоны? Тогда терпите. Будет больно. Но вы это заслужили, терпилы.
Борислав Береза, t.me