А когда Соловьев отправит «выполнять священный долг» своих двух сыновей? 11 Борислав Береза

11.02.2023, 13:45

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Владимир Соловьев

Неудобный вопрос российским телезрителям.

Это два сына пропагандиста Соловьева, который призывает отправить на войну российских срочников. А на каком фронте его сыновья?

Вот они, Александр Соловьев, 34 года, и Даниил Соловьев, 21 год. Почему они еще не на фронте, где ВСУ превратит их в фарш? Может, их мамаша против? Но их папаша гонит других детей россиян на войну, так почему же они не воюют?

«Ах, что скажут матери? Матери скажут, что их сын выполняет священный долг», – такими словами Соловьев недавно призывал отправить срочников на фронт. Когда отправит своих [сыновей]?

Русня, вам нравится, как вас имеет Соловьев и другие пропагандоны? Тогда терпите. Будет больно. Но вы это заслужили, терпилы.

Борислав Береза, t.me

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