закрыть
11 февраля 2023, суббота, 15:03
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

А когда Соловьев отправит «выполнять священный долг» своих двух сыновей?

11
  • Борислав Береза
  • 11.02.2023, 13:45
  • 10,080
А когда Соловьев отправит «выполнять священный долг» своих двух сыновей?
Владимир Соловьев

Неудобный вопрос российским телезрителям.

Это два сына пропагандиста Соловьева, который призывает отправить на войну российских срочников. А на каком фронте его сыновья?

Вот они, Александр Соловьев, 34 года, и Даниил Соловьев, 21 год. Почему они еще не на фронте, где ВСУ превратит их в фарш? Может, их мамаша против? Но их папаша гонит других детей россиян на войну, так почему же они не воюют?

«Ах, что скажут матери? Матери скажут, что их сын выполняет священный долг», – такими словами Соловьев недавно призывал отправить срочников на фронт. Когда отправит своих [сыновей]?

Русня, вам нравится, как вас имеет Соловьев и другие пропагандоны? Тогда терпите. Будет больно. Но вы это заслужили, терпилы.

Борислав Береза, t.me

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Наступление началось — рубль упал
Наступление началось — рубль упал Альфред Кох
Смотрите, он еле идет!
Смотрите, он еле идет! Ирина Халип
Еще даже не начинали
Еще даже не начинали Владислав Иноземцев
Мультики для Путина закончились
Мультики для Путина закончились Альфред Кох