«Это так издеваться над стариками, которым удалось дожить до этого возраста!» 8 11.02.2023, 14:03

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иллюстрационное фото

Белорусский пенсионер рассказал о своей жизни.

Телеграм-канал «Баста!» опубликовал «крик души» белорусского пенсионера, который без прикрас рассказал о своей жизни при Лукашенко:

«На сегодняшний день прожиточный минимум составляет 341 рубль. Для человека, дожившего до пенсионного возраста, который не наработал определенного количества времени, назначают половину этой суммы на жизнь.

И как можно прожить?

Кто пробовал и оплатить коммуналку, купить лекарства и что нибудь покушать на эти сто семьдесят рублей? Это так издеваться над стариками, которым удалось дожить до этого возраста!

Когда дойдет до умов, которые придумали вот это все, что человеку проще умереть, нежели жить. Дайте им прожиточный минимум с барского плеча, не обеднеете. Многие работавшие когда-то в «союзе» действительно не могут подтвердить свой стаж».

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