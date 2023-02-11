Кремлевская «дискотека» раскрывает тайны 1 Телеграм-канал «СерпомПо»

11.02.2023, 14:11

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Вы не понимаете, это совсем другое…

Как известно, «великий геополитик» выступит 21 февраля с посланием Федеральному собранию, а на следующий день ожидается «дискотека» - митинг-концерт в Лужниках.

Отслеживающие эпохальное событие телеграм-каналы сообщают, что массовка на это мероприятие собирается двумя хорошо известными для путингов способами: принуждением «крепостных» (служащих, студентов) и деньгами.

Как же так? Ведь при заявленной популярности великого геополитика и, якобы всенародной поддержки того, что он творит в Украине, достаточно было бы объявить, что будет сбор в Лужниках. И люди должны кинуться покупать билеты, чтобы деньги рекой потекли в карманы российского ВПК. А здесь – платят за то, чтобы пришли …

Но, главное, что на этот раз обещают платить по 500 руб., хотя в прошлом году за поход на такое действо платили по 1500 руб. Получается, что Кремль наглядно показывает: санкции в три раза ограничили его финансовые возможности. Так и раскрываются тайны. Надо было объявить, что по 5 тыс. будут платить! За то, что «сам» диск-жокей петь будет!

Правда, организаторы могут нашептать нам на ухо, что «вы не понимаете, это другое» - денег выделили больше, чем в прошлый раз, но мы … В общем, сумма усохла в процессе подготовки. Против такого соображения у нас не будет аргументов.

Телеграм-канал «СерпомПо»

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