В Минске продают домa на уникальной улице со старой каменной мостовой 4 11.02.2023, 14:30

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О существовании этого места в столице мало кто знает.

Вы не поверите, но в Минске есть улица, где сохранилась старая брусчатка. И нет, речь не о спуске к Свислочи на улице Карла Маркса. Булыжную мостовую в ее первозданном виде можно найти на улице Гало в Советском районе. Внимание на нее недавно обратил краевед Вадим Зеленков.

Вероятнее всего, эту тихую улицу в Сельхозпоселке вымостили камнями сразу после войны. В почти неизмененном состоянии она дошла и до наших дней. Сейчас на улице, занятой преимущественно коттеджной застройкой, продается интересный дом, пишет realt.by.

Улица Гало, названная в честь участника Минского коммунистического подполья в годы Великой Отечественной войны Захара Гало, начинается от улицы Некрасова и идет на северо-запад к улице Лукьяновича. Сегодня эта тихая улочка с фактически единственной в городе каменной мостовой — своего рода раритет. Машины здесь трясет даже на небольшой скорости, зато для пешеходов прогулка по неровным камням − целое приключение. Местами на булыжной мостовой встречаются асфальтированные участки, но самый аутентичный кусок можно найти от улицы Корш-Саблина до Олешева.

Как рассказывал несколько лет назад кандидат исторических наук, археолог Сергей Тарасов, «Систематически класть брусчатку в Минске начали в конце XVIII века. Причем чтобы постепенно замостить город, даже был введен своеобразный улично-дорожный налог. Те, кто въезжал в город, обязаны был заплатить. В некоторых случаях, говорят, что даже камни сам гость должен был привезти и сдать. Улицы окраин города мостили за счет жильцов. Сегодня в Минске сохранилось совсем немного брусчатых дорог. Одна из самых длинных и самородных, дошедших до наших времен, брусчатка на улице Гало. Судя по всему, дорога была замощена стараниями жителей окраины после войны».

В настоящий момент на улице продается три коттеджа. Самый интересный из них — вот этот дом площадью 407 квадратных метров. В коттедже 1997 года постройки − три жилых этажа.

Как пишет автор объявления, этот коттедж сочетает в себе прелести загородного дома и преимущества жизни в центре города. Кстати, авторский проект блочного дома курировал известный архитектор.

На фотографиях обращает на себя внимание гостиная с камином и оригинальная лестница из дуба. В доме − три санузла (на каждом этаже) сауна, бильярдная. Под всем домом расположен подвал, в котором находится топочная и кладовые.

Участок рядом с домом — 6 соток. Судя по представленным фотографиям, он очень зеленый и ухоженный. Кстати, можно заметить, что тема брусчатки продолжается и на придомовой территории. Дорожки тут также вымощены булыжником.

Стоимость этого коттеджа — 265 тысяч долларов.

Остальные выставленные на продажу дома на улице с брусчаткой — также не из дешевых. Большой дом из красного кирпича предлагается за 295 тысяч долларов, а таунхаус — за 380 тысяч долларов.

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