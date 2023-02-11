«Друг» Путина серьезно обманул его 11.02.2023, 14:38

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Глава РФ получил неожиданный удар.

Недавно в Минобороны Украины подтвердили, что ВСУ получат от Израиля технологии оповещения о ракетах и дронах. Кроме того, израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху в двух своих интервью сказал, что рассмотрит возможность поставки Украине «Железного купола» и другого вида вооружений. Эта ситуация интересна тем, что Нетаньяху называют «другом Путина» и многие беспокоились о том, что он пришел ко власти.

Тем не менее, российско-израильский политтехнолог Михаил Шейтельман считает, что на самом деле Нетаньяху – друг Израиля и Америки.

Об этом эксперт заявил в интервью Василию Голованову для YouTube-канала «Фабрика новин».

«Он очень грамотный политик, очень хитрый и лавирующий, самый хитрый зверь в лесу, который, безусловно, использовал Путина в своих интересах. Он использовал его, как мог, поэтому да, обнимался с ним, нянчился, ручкался, приезжал на 9 мая, все что угодно. Но все что угодно ради интересов Израиля, – рассказал Шейтельман. – И вот вдруг на прошедшей неделе Нетаньяху почему-то решил, что в интересах Израиля – поставлять вооружение Украине».

Затем эксперт добавил, что это означает только одно: Нетаньяху в этом нашел какой-то интерес, и скорее всего, речь идет о каких-то «играх» вокруг Ирана.

«Он решительный, правый политик. Вообще он из «ястребов», и он всегда ведет агрессивную политику. Это агрессивное поведение по отношению к России. Может, таким образом он хочет повлиять на Россию, чтобы она отказалась что-то передавать Ирану, например», – предположил Шейтельман.

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