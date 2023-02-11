«Лукашенко боится что военные «промахнутся» и ударят по его дворцу» 11.02.2023, 14:57

1,042

В белорусской армии начались масштабные чистки.

Сегодня сайт Charter97.org сообщил, что в военной части в Фаниполе начали увольнять офицеров и контрактников, подозреваемых в «нелояльности» к Лукашенко.

Телеграм-канал «Белорусская разведка» сообщил подробности о «чистках» в белорусской армии:

— Совбез принял решение и с согласия Лукашенко отдан приказ Главному управлению контрразведки КГБ произвести чистки в 15-й ЗРБР в Фаниполе.

Дело в том, что бригада ПВО непосредственно перекрывает Минск и интегрирована в Московскую ПВО как рубеж обороны. Недавно переданный русскими комплекс Тор М2К предназначен для защиты лично Лукашенко и по плану, в случае обострения обстановки, срочно будет развернут на заранее подготовленную позицию по перекрытию дворца Лукашенко.

СБП лично занималась отбором кандидатов в расчет и результаты отбора стали ошеломляющими. Такого количества «подписантов», жен и детей высказавшихся в соцсетях или ходивших на марши никто не ожидал. Доложили лично Лукашенко и тот приказал разобраться со всеми невзирая на должности и выслугу.

Дело в том, что офицерские должности ЗРК ПВО С300 являются самыми технологически сложными военными специальностями, особенно инженерный состав, и требует от персонала гораздо более развитого уровня образования и интеллекта, чем в других специальностях. Именно этим объясняется боязнь режима держать в кабинах управления умных и нелояльных личности Лукашенко офицеров, ведь они в нужный момент могут «промахнуться» …

Вслед за 15-й бригадой чистки начнутся во всех подразделениях ЗРВ, а затем - в ВВС и РВ вооруженных сил.