«Выглядит пустовато»: случился ли коллапс на границе в Бресте после закрытия «Бобровников»? 11.02.2023, 15:14

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Фото: onliner.by

Журналисты побывали в пункте пропуска «Варшавский мост».

В пятницу, 10 февраля, закрыли погранпереход «Бобровники — Берестовица» в Гродненской области.

Как сообщал сайт Charter97.org, польский пункт пропуска «Бобровники» приостановил свою работу с 10 февраля.

Таким образом Польша отреагировала на приговор журналисту и одному из лидеров Союза поляков в Беларуси Анджею Почобуту. Лукашисты присудили ему восемь лет колонии.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что не исключает закрытия движения на всех переходах с Беларусью.

Единственным оставшимся пунктом пропуска для легковушек на белорусско-польской границе остался Брест. Ожидалось, что гродненцы, чтобы попасть в ЕС, направятся либо в сторону Литвы, либо именно в «Варшавский мост».

Журналисты onliner.by решили взглянуть, какая там обстановка в первое после закрытия «Бобровников» утро.

Известно, что некоторые компании, занимающиеся пассажирскими перевозками, перенаправили свои автобусы, следовавшие из Гродно в Польшу, в Брест (например, «Минсктранс»). Ожидалось, что так же поступят и водители легковушек. Как правило, очереди увеличиваются перед выходными днями, а в воскресенье (неторговый день в Польше) число пересекающих границу уменьшается. Однако сегодня утром мы не увидели многокилометровых очередей перед «Варшавским мостом» — ни среди автобусов, ни среди легковых машин.

Фото: onliner.by

Очередь заканчивалась на зоне ожидания, за ее шлагбаумом машин уже не было. Очевидно, видимого наплыва нет. В то же время можно было заметить в очереди автомобили с номерами 4-го региона (Гродненская область), что раньше здесь было скорее редкостью.

Фото: onliner.by

Для понимания разницы посмотрите на снимок, сделанный в прошлое воскресенье (считай, перед началом рабочей недели). Колейка растянулась на несколько километров и заканчивалась у Брестской крепости, а разделительное ограждение (как его называют в Бресте, «забор») начинается от шлагбаума при заезде в зону ожидания.

Фото: onliner.by

Тот же «забор» сегодня выглядит пустовато. Как видно на следующем фото, хвост колейки не выходит за пределы зоны ожидания. Как будто люди, желающие попасть в Польшу, вовсе не отреагировали на закрытие «Берестовицы».

Фото: onliner.by

По словам охранника погрансервиса, за последние сутки он стал чаще видеть гродненские номера, но не намного. В то же время мужчина подчеркнул, что они готовятся к наплыву и думали об увеличении количества мест в зоне ожидания (пока их около 40).

Фото: onliner.by

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