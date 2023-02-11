закрыть
11 февраля 2023, суббота, 16:47
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

«Выглядит пустовато»: случился ли коллапс на границе в Бресте после закрытия «Бобровников»?

  • 11.02.2023, 15:14
  • 3,840
«Выглядит пустовато»: случился ли коллапс на границе в Бресте после закрытия «Бобровников»?
Фото: onliner.by

Журналисты побывали в пункте пропуска «Варшавский мост».

В пятницу, 10 февраля, закрыли погранпереход «Бобровники — Берестовица» в Гродненской области.

Как сообщал сайт Charter97.org, польский пункт пропуска «Бобровники» приостановил свою работу с 10 февраля.

Таким образом Польша отреагировала на приговор журналисту и одному из лидеров Союза поляков в Беларуси Анджею Почобуту. Лукашисты присудили ему восемь лет колонии.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что не исключает закрытия движения на всех переходах с Беларусью.

Единственным оставшимся пунктом пропуска для легковушек на белорусско-польской границе остался Брест. Ожидалось, что гродненцы, чтобы попасть в ЕС, направятся либо в сторону Литвы, либо именно в «Варшавский мост».

Журналисты onliner.by решили взглянуть, какая там обстановка в первое после закрытия «Бобровников» утро.

Известно, что некоторые компании, занимающиеся пассажирскими перевозками, перенаправили свои автобусы, следовавшие из Гродно в Польшу, в Брест (например, «Минсктранс»). Ожидалось, что так же поступят и водители легковушек. Как правило, очереди увеличиваются перед выходными днями, а в воскресенье (неторговый день в Польше) число пересекающих границу уменьшается. Однако сегодня утром мы не увидели многокилометровых очередей перед «Варшавским мостом» — ни среди автобусов, ни среди легковых машин.

Фото: onliner.by

Очередь заканчивалась на зоне ожидания, за ее шлагбаумом машин уже не было. Очевидно, видимого наплыва нет. В то же время можно было заметить в очереди автомобили с номерами 4-го региона (Гродненская область), что раньше здесь было скорее редкостью.

Фото: onliner.by

Для понимания разницы посмотрите на снимок, сделанный в прошлое воскресенье (считай, перед началом рабочей недели). Колейка растянулась на несколько километров и заканчивалась у Брестской крепости, а разделительное ограждение (как его называют в Бресте, «забор») начинается от шлагбаума при заезде в зону ожидания.

Фото: onliner.by

Тот же «забор» сегодня выглядит пустовато. Как видно на следующем фото, хвост колейки не выходит за пределы зоны ожидания. Как будто люди, желающие попасть в Польшу, вовсе не отреагировали на закрытие «Берестовицы».

Фото: onliner.by

По словам охранника погрансервиса, за последние сутки он стал чаще видеть гродненские номера, но не намного. В то же время мужчина подчеркнул, что они готовятся к наплыву и думали об увеличении количества мест в зоне ожидания (пока их около 40).

Фото: onliner.by
Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Наступление началось — рубль упал
Наступление началось — рубль упал Альфред Кох
Смотрите, он еле идет!
Смотрите, он еле идет! Ирина Халип
Еще даже не начинали
Еще даже не начинали Владислав Иноземцев
Мультики для Путина закончились
Мультики для Путина закончились Альфред Кох