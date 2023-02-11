«Часто слышу: возьмите на эту должность моего ребенка» 1 11.02.2023, 15:30

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Фото: onliner.by

Белорус рассказал, как работает сборщиком Lego.

Артему почти 27 лет, четвертый год он работает сборщиком конструкторов Lego в Минске. Это не подработка на дому — у парня есть официальное трудоустройство у белорусского нанимателя, рабочее место, обычный график работы, фиксированная зарплата. И Артем не единственный человек в стране, который официально зарабатывает на сборке Lego, — таких как минимум 15

О своей работе он подробно рассказал onliner.by:

— Каким было собеседование? А тестовое задание?

— Начнем с того, как я нашел эту работу. Был 2019 год, я после учебы в БГЭУ работал в отделе маркетинга в «Евроопте» — продвигал «Бонстики», «Удачу в придачу». Случайно из новостей в интернете узнал, что в Минске собираются открывать музей Lego. А я фанат Lego. Решил, что предложу музею свою коллекцию: у меня больше сотни наборов из серии «Звездные войны», и раньше я уже отдавал свои наборы на выставку.

Сайт у музея уже был, а контактов не было. Нашел группу музея в VK. Увидел комментарий девушки под постом — подумал, что она менеджер или владелец. Написал ей. Оказалось, она и ее муж открывают музей. Мы встретились, пообщались. Моя коллекция им не понадобилась, потому что экспонатов хватало и без меня. Зато они предложили мне собрать большую инсталляцию для музея из нескольких тысяч деталей. Можно сказать, это было мое тестовое задание. Какого-то четкого собеседования не было. Меня взяли, и с тех пор я работаю в детских центрах Las-Legas и иногда в музее. Родители на мой отказ от маркетинга в пользу работы с Lego отреагировали нормально. Сказали: «Тебе это действительно нравится? Тогда все в порядке». Мне эта работа доставляет удовольствие, я здесь больше трех лет, и конструкторы мне не надоели. Собираю Lego на работе за деньги, потом дома собираю свои личные наборы ради наслаждения. В моей личной коллекции есть модель за $300, причем она бэушная, я выкупил ее у коллекционера.

Фото: onliner.by

— Как выглядит ваш рабочий день?

— Я работаю в разных детских центрах Las-Legas. Рабочий день зависит от игровой комнаты: с десяти утра до десяти вечера либо с полудня до восьми вечера. Основное, чем я занимаюсь в детских центрах, — это восстановление наборов после того, как с ними поиграли клиенты в течение дня. Поэтому я прихожу на работу, присматриваю за нашим Lego-городом. Еще в мои обязанности входит сборка нового конструктора, который привозят для детских центров. Также я должен встречать гостей центра.

У меня хорошая зрительная память. Я могу посмотреть на модель и заметить, какой именно детали нет. И когда вижу деталь, могу сказать, из какого она набора.

(В качестве эксперимента наш фотограф незаметно снимает деталь с набора и показывает Артему: «Откуда?» Артем верно отвечает: это из набора «Сити», от пожарной станции или полиции. — Прим. Onlíner.)

Если дети сильно разобрали какую-то модель, я сажусь и восстанавливаю ее по инструкции.

Если привезли новые наборы, то об этом пишут у нас в группе, и каждый выбирает, какой хочет собрать. Всего у нас человек 15, которые тоже занимаются сборкой Lego. Наборы с нуля я обычно собираю дома и потом везу в центр на машине. Есть те, на которые нужно по 10 часов. Я стараюсь заниматься конструктором не больше 3—4 часов подряд, потом делаю перерыв.

Фото: onliner.by

— По сути, ваша работа — днями собирать детский конструктор?

— Они не всегда детские. На коробках указывают индекс с возрастом, в том числе 16+ и 18+. Это не означает, что коробку не продадут ребенку на кассе. Это значит, перед вами очень сложная в сборке модель. Либо коллекционная — она не для игры, а для хранения в собранном виде дома — чтобы поставить на полку и наслаждаться.

Посетители центров часто говорят мне: «У вас работа мечты, возьмите на нее моего ребенка». Эта работа — не для детей, у ребенка не хватит ни сил, ни знаний, ни желания. Есть наборы по 5-6-7 тыс. деталей, их должен собирать взрослый человек. У большого колеса обозрения маркировка 16+ — собирать ее было непросто (это серия Creator Expert, там около 2,5 тыс. деталей. — Прим. Onlíner).

Фото: onliner.by

— Вас не злит, что дети постоянно разбирают то, что вы собрали?

— Я к этому давно привык, это же нормальная ситуация для детской игровой. Вот только есть ребята, которые целенаправленно приходят все ломать. К такому ребенку подходишь, просишь быть аккуратнее, говоришь: «Не отламывай кабинки от колеса обозрения». Он смотрит и продолжает молча громить город Lego. Отламывает кабинку и потом бежит куда-то прячет ее. В таких случаях мы связываемся с родителями и просим, чтобы они пришли в центр и следили за ребенком. Это самое сложное в моей работе — найти общий язык с ребенком, который буянит.

Фото: onliner.by

— Получается, можно нигде не учиться и потом работать сборщиком Lego?

— Обычно сборкой занимаются те, кто фанатеет от конструкторов и давно их собирает. Я не знаю случаев в нашей компании, чтобы на должность сборщика пришел человек на временную подработку, который планирует заниматься конструктором с нуля. У нас здесь почти все фанатики. Лично у меня любовь к Lego с 5 лет. Моя мама работала продавцом игрушек в киоске на «Ждановичах» под Минском. Она постоянно приносила мне разные игрушки и как-то принесла Lego. И все, с тех пор другие игрушки интереса у меня уже особо не вызывали. Меня зацепило то, что из конструктора я могу собрать что угодно. Что есть инструкция, но я могу сделать что-то свое, доработать что-то. Цепляет неограниченность возможностей сборки. У меня и сейчас есть этот восторг от возможности сделать из деталей что хочешь.

С 5 лет и до сих пор на все праздники я прошу дарить мне конструктор, особенно из серии «Звездные войны». Мне в понедельник 27 лет, и подарок Lego уже лежит у меня дома, вскрою непосредственно в день праздника. Практически все варианты «Звездных войн», которые можно купить в Минске или заказать онлайн с доставкой в Беларусь, у меня уже есть, поэтому моим друзьям уже не так легко находить для меня подарки. Я кайфую от процесса сборки. Меня впечатляет, что из мелких деталей получается что-то большое, особенно если где-то что-то движется. Иногда я собираю модель и потом поражаюсь: как инженерам пришло в голову ее создать? Взять, к примеру, этот «Марио»: ты крутишь рычаг — картинка едет, Марио подпрыгивает. И это всего лишь пластиковый конструктор из набора.

— А вашей зарплаты на жизнь хватает?

— Меня все устраивает (улыбается. — Прим. Onliner). Важный момент: у нас нет текучки, все ребята приходят сюда надолго. Вакансии появляются, только если открывается новый центр. Или наша девочка недавно ушла в декрет, и искали кого-то на замену ей. Поэтому я делаю вывод, что всех все устраивает.

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