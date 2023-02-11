Ученые нашли в Румынии чрезвычайно редкую маску римского всадника 11.02.2023, 15:47

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Уникальный предмет использовался кавалеристами во времена императора Траяна.

Чрезвычайно редкая парадная маска римской кавалерии была обнаружена в Албени, Румыния. В Румынии было найдено очень мало парадных масок, и все они были сделаны из бронзы. Это первая железная парадная маска, обнаруженная в стране. По предварительным оценкам, он датируется 2 веком нашей эры. Об этом пишет Тhe Нistory Вlog.

Маска для лица сильно окислилась за тысячелетия пребывания во влажной земле, но мне кажется, что это маска типа Калкризе, характеризующаяся широким носом, тонкими прорезями для глаз, безмятежным выражением лица, отсутствием ушей и шарниром в центре. Лоб, соединяющий маску со шлемом. Эта полукруглая выемка в центре верхней части маски — это место, где раньше находился шарнир, который позволял владельцу поднимать маску.

Вот впечатляющий пример маски такого типа, найденной в Неймегене, Нидерланды. Он прикреплен к конному шлему с налобной полосой из дубовых листьев с высоким рельефом, напоминающей о военной награде corona civica. Одна из щечек (что возможно благодаря безухости лицевой маски) все еще на месте.

Его обнаружила металлоискатель Бетей Виорел, что в Румынии является гораздо более необычным обстоятельством, чем, скажем, в Великобритании. Строгий закон Румынии о культурном наследии требует явного письменного разрешения от правоохранительных органов для любого, кто даже хочет владеть металлоискателем. Если они хотят использовать его на потенциальных археологических памятниках, им необходимо предварительное письменное согласие Министерства культуры. Любой найденный в результате сканирования предмет, которому более 100 лет, должен быть передан властям в течение 72 часов. Затем нашедший получает 30% от оценочной стоимости произведения в качестве вознаграждения. Если находка признана сокровищем, вознаграждение увеличивается до 45% от оценочной стоимости.

По предварительным оценкам, она датируется 2 веком нашей эры. Вероятным источником маски был римский каструм (форт) в Бумбешти-Жиу, построенный между 102 и 106 годами нашей эры во время дакийских войн, столь памятно воспетых на колонне Траяна. Это был земляной и деревянный форт, расположенный на берегу реки Жиу, с видом на римскую дорогу, которая вела через Карпаты в Ульпию Траяна Сармизегетуса, столицу римской провинции Дакия. Стратегическое положение позволяло легионерам IV Кипрской когорты следить за речной долиной на предмет любых атак даков, исходящих с гор. Каструм вскоре изжил себя и был заброшен после успешного завоевания Дакии Римом. Немногое из каструма осталось сегодня, а то немногое, что пережило тысячелетия, было разрушено в ходе застройки 19 века.

Маска будет отправлена в Институт археологии Василе Парвана в Бухаресте для анализа и консервации. После того, как работа будет завершена, маска будет выставлена на постоянную экспозицию в Музее Александра Штефулеску округа Горж рядом с местом находки.

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