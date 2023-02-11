«Если скажут, поеду хоть через Зимбабве» 1 11.02.2023, 16:00

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Что происходит на вокзале в Белостоке, откуда ушли последние маршрутки через «Бобровники».

Как сообщал сайт Charter97.org, польский пункт пропуска «Бобровники» приостановил свою работу с 10 февраля.

Таким образом Польша отреагировала на приговор журналисту и одному из лидеров Союза поляков в Беларуси Анджею Почобуту. Лукашисты присудили ему восемь лет колонии.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что не исключает закрытия движения на всех переходах с Беларусью.

Корреспонденты Hrodna.life посмотрели, что происходило на вокзале в Белостоке за несколько часов до закрытия пункта пропуска «Бобровники».

В будний день до полудня на вокзале немного людей. В кассы изредка собираются очереди. Рядом на улице не выходя из машины дожидаются пассажиров таксисты. Одиночные пассажиры стоят на перроне. Женщина ест булочку и пьет кофе. Кассирша в обменнике пересчитывает деньги. С 12:00 10 февраля 2023 года отсюда перестали ходить привычные гродненцам автобусы и маршрутки. Польша закрыла пункт пропуска «Бобровники» на белорусско-польской границе «в интересах государственной безопасности».

На перроне № 5 около 10.00 стоит последняя маршрутка «Белосток-Гродно», которая успевает пройти границу до закрытия пункта пропуска. Посадки ждет порядка 12 человек. Багажник в маршрутке забит чемоданами и сумками.

— Еще успеваете до закрытия пункта пропуска?

— Да! А вы поехать хотите? — отвечает, загружая очередную сумку, водитель.

Что будет после этого рейса, водитель не знает. Указаний от начальства не поступало. По его словам, начальники сами пока не знают, как будут действовать. Водитель поторапливает пассажиров: «Быстрее, а то не успеем».

«Я не строю уже никаких планов»

Один из пассажиров маршрутки — мужчина 35 лет с расстроенным видом.

Мужчина — водитель-международник. Работает в одном из небольших городов Польши. Живет на два города — в Гродно у него жена и дети. Теперь он будет видеть их реже. То, что поездки будут обходиться дороже, мужчину не пугает. «Денег я заработаю», — говорит он. Но перспектива не видеть семью его расстраивает. Изменения ситуации мужчина не прогнозирует.

«Я не знаю, что будет, я не строю уже никаких планов, живу одним днем. Я до последнего дня не верил, что война в Украине начнется — а она началась».

Один из гродненцев рассказал в соцсетях, что успел вернуться домой из Белостока буквально за три часа до закрытия границы. Ажиотажа в «Бобровниках» он не заметил. «Не было [очередей], восемь машин только и одна маршрутка», — рассказал он. В итоге добрался из Белостока в Гродно всего за три часа. Закрытие границы пока что в его планах изменит не многое: «Пару раз в год ездил. Буду меньше. Время покажет».

Рейсы через Друскининкай уже есть

Последним рейсом до закрытия границы была маршрутка на 10.50. На нее были еще свободные места, сказали в кассе белостокского автовокзала. Но маршрутка просто не пришла, потому что все равно уже не успела бы пересечь границу. Польские пограничники перекрыли подъезд к переходу «Бобровники» за час до закрытия границы — около 11.00. Часть машин из очереди осталась отрезанной от границы.

Сейчас точно известно только о рейсах фирмы Gaja Express (партнер с белорусской стороны — «Трансагентсво Фаворит») на 18.25 — он поедет через Друскининкай, рассказали в кассе вокзала. Больше информации от перевозчиков не было. О других рейсах нужно будет спрашивать в последующие дни.

«Все пошло не по плану»

Гродненка Галина (имя изменено) собиралась в ближайшее время приехать в отпуск к детям, которые живут в разных странах Евросоюза. Узнав о закрытии пункта пропуска, дети посоветовали взять ей билет на ближайший автобус утром 10 февраля. Мол, неизвестно, как она потом вообще из Беларуси выедет. В автобусе она провела 9 часов.

Маршрутки из Гродно в Белосток приходили 10 февраля с опозданием в три-четыре часа. О нем перевозчики предупреждают давно. Но это не рекорд: в ноябре автобус из Гродно в Белосток опоздал на 11 часов. Тогда польская сторона без объяснения причин снизила скорость оформления. То же было и 10 февраля: большую часть пути составило именно ожидание на польской границе.

Александра (имя изменено) учится в одном из городов Польши. Выезжать 10 февраля она не планировала. «Все пошло не по плану», — сказала девушка. Она забеспокоилась, что и другие пункты пропуска закроют, поэтому срочно выехала, чтобы не пропустить учебу. Но в Беларусь девушке «хотелось бы возвращаться».

«А куда вы денете всю белорусскую таможню?»

Белорус Василий (имя изменено) подошел к кассам автовокзала в Белостоке и спросил, как ему попасть в Беларусь. Он не стал уточнять, в какой город едет его автобус. «Минск — Минск, Брест — Брест, неважно, куда», — согласен мужчина. Ему подобрали автобус, который уходил через час. За полчаса ему нужно было уточнить, состоится ли рейс.

Василий — житель белорусского райцентра, водитель-международник. Последнее время он работает на польскую фирму, которой удобнее было работать с «Бобрами» (пунктом пропуска «Бобровники»). В «нормальные» времена, которые, по его мнению, закончились с началом войны в 2014 году, границу на фуре можно было пройти за сутки. В декабре 2022 года это занимало семь-восемь дней, а очередь растягивалась на 25 км. Недавно начали строить вторую стоянку для электронной очереди пункта пропуска «Берестовица».

Теперь же, прогнозирует Василий, очереди еще увеличатся. «Надо распределить: кто на Литву, кто на Брест. Вырастет расстояние на километров 400. Трудно будет людям. <…> Не вижу света вокруг. В конце туннеля». Василий следит за новостями и читал про приговор Анджею Почобуту. С ним он и связывает закрытие границы. «Там же человек ни за что сидит», — возмущается мужчина.

Василий привык к своей профессии — к тому, что у него нет дома. Из-за работы у него разрушилось два брака. Есть трое детей, которым нужны алименты.

Василий задается вопросом, что будет с сотрудниками пункта пропуска «Берестовица». «Куда вы денете всю белорусскую таможню? Там же людей было мама не горюй. Много молодых сотрудниц, они менялись, а теперь их куда посадят? Усилят Брест? А если у кого-то выходных неделя, а кто-то работает, придется делиться зарплатой».

«Если скажут, поеду хоть через Зимбабве»

Маршрутки одной из гродненских фирм, которая раньше предлагала по 10 рейсов в день, сейчас стоят на парковке между вокзалом и магазином Kaufland и ждут информации от директора. Он сегодня сам приехал в Белосток, чтобы решить вопросы дальнейшей работы фирмы.

«Если скажут, поеду хоть через Зимбабве», — отвечает один из них на вопрос, что думает о возможных новых маршрутах через Брест или Друскининкай. Какой маршрут в итоге выберут и как изменится их работа, водители пока не знают.

«Привалка» уже почувствовала больше нагрузки

Некоторые собеседники Hrodna.life, приехав в Белосток, решили возвращаться через литовский пункт пропуска «Привалка». Очереди в этом пункте выросли еще накануне закрытия.

Сергей (имя изменено) возвращался в Гродно из поездки в Литву 9 февраля. Приехал на границу около 18.00. По его словам, последний месяц-полтора на пункте пропуска Райгардас-Привалка очередей для легковых автомобилей практически не было: «Проходил и наших, и литовцев менее чем за час в целом». На этот раз ситуация изменилась кардинально. На границе с литовской стороны выстроилась очередь, в которой пришлось простоять более шести часов.

Некоторые водители в «колейке» говорили, что приехали на Привалку из Польши, так как услышали о скором закрытии «Берестовицы» и решили перестраховаться.

После литовского контроля на прохождение проверки с белорусской стороны ушло еще несколько часов. «В результате к Гродно прибыл около четырех часов утра. Если дальше так будет, то особенно за границу не наездишься».

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