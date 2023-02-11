Андрей Пионтковский: Москва в панике 1 11.02.2023, 16:12

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Украина получит дальнобойные крылатые ракеты Storm Shadow.

Российский политолог и публицист Андрей Пионтковский рассказал «Еспресо», что россиянам нужно создавать систему противовоздушной обороны практически с нуля.

- Уже появился первый leopard на территории Украины. Окончательно точку мы получим на историческом девятом «Рамштайне», он уже назван авиационным. Во время пребывания Владимира Зеленского в Лондоне прозвучали тезисы о готовности Великобритании передать Украине дальнобойные крылатые ракеты Storm Shadow.

Крылатые ракеты воздушного базирования Storm Shadow запускаются с самолетов, возможно, это будут польские самолеты Миг-29, которые поляки уже несколько месяцев готовятся передать Украине. Последние полтора месяца шла работа над модернизацией Миг, оснащением их узлами и креплениями для ракет Storm Shadow. Дальность этих ракет до тысячи километров. Москва в панике, - подчеркнул Пионтковский.

По словам политолога, в Москве нет современной противовоздушной обороны.

- Несколько обзоров на пропагандистских каналах уже были посвящены ракетам Storm Shadow. У Москвы нет современной противовоздушной обороны, судя по тому, как легко украинские «Стрижи» достали стратегические бомбардировщики. Москва ведь не верила в собственную ложь, что ей угрожает НАТО. И никто серьезно не рассматривал военные сценарии, при которых Москве будет угрожать авиация противника, а украинская армия для них не существовала. То есть, на сегодняшний день создавать систему противовоздушной обороны в той же Москве им нужно практически с нуля, - отметил Пионтковский.

Отметим, что 10 февраля украинский посол в Великобритании Вадим Пристайко заявил, что украинских летчиков уже учат управлять западными истребителями, которые передадут в ближайшее время.

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