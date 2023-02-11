Лукашистам и их родственникам официально разрешили принимать «более дорогие подарки» 2 11.02.2023, 16:19

2,936

Лимит раскрыла Генеральная прокуратура.

Более дорогие подарки теперь могут получать белорусские «должностные лица» и их близкие родственники. Это можно делать «на протокольных и иных мероприятиях».

Лимит повысили с 5 до 20 базовых величин – на сегодня это значит, с 185 рублей до 740 рублей. Об этом сообщил старший прокурор управления «по борьбе с коррупцией и организованной преступностью» Генеральной прокуратуры Сергей Борискин на встрече с руководителями структурных подразделений Министерства юстиции и главных управлений юстиции, передает БелТА.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».