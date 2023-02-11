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Лукашистам и их родственникам официально разрешили принимать «более дорогие подарки»

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  • 11.02.2023, 16:19
  • 2,936
Лукашистам и их родственникам официально разрешили принимать «более дорогие подарки»

Лимит раскрыла Генеральная прокуратура.

Более дорогие подарки теперь могут получать белорусские «должностные лица» и их близкие родственники. Это можно делать «на протокольных и иных мероприятиях».

Лимит повысили с 5 до 20 базовых величин – на сегодня это значит, с 185 рублей до 740 рублей. Об этом сообщил старший прокурор управления «по борьбе с коррупцией и организованной преступностью» Генеральной прокуратуры Сергей Борискин на встрече с руководителями структурных подразделений Министерства юстиции и главных управлений юстиции, передает БелТА.

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