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Вступление Украины в Евросоюз и НАТО: Зеленский назвал сроки

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  • 11.02.2023, 16:26
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Вступление Украины в Евросоюз и НАТО: Зеленский назвал сроки

Президент Украины подчеркнул важность гарантий безопасности.

Президент Владимир Зеленский, который на днях посетил Европарламент и саммит лидеров ЕС, заявил, что Украина может войти в Евросоюз через два года, а членом НАТО сможет стать после победы над российскими оккупантами.

Об этом он говорил во время выступления на саммите, организованном банком JP Morgan.

- Сегодня есть некоторые пессимисты среди мировых лидеров, которые считают, что для членства в ЕС Украине нужно 10 лет. Но они преимущественно знают нас и иногда даже боятся нашего духа, нашей энергии. Поэтому мы видим, что мы можем быть в ЕС через два года. И нам нужны гарантии безопасности, – отметил украинский президент.

Зеленский подчеркнул, что лучшей гарантией для Украины станет членство в НАТО и со временем Украина присоединится к альянсу.

- Мы считаем, что будем в НАТО раньше, чем все лидеры решат, что наш пакет по гарантиям безопасности верен. Потому что они принимают решение медленно, это бюрократия... И я считаю, что после победы мы будем в НАТО, – резюмировал Зеленский.

Отметим, что недавно в интервью сайту Charter97.org координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь» Дмитрий Бондаренко заявил, что Беларусь в течение семи лет может стать членом Евросоюза.

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