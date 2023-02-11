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На аэродроме в Мачулищах происходит что-то странное

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  • 11.02.2023, 16:37
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На аэродроме в Мачулищах происходит что-то странное

Вчера в Беларуси трижды фиксировали взлет самолета-разведчика и истребителей МиГ-31К.

Россия и Беларусь начали имитировать вылеты истребителя МиГ-31К, вероятного носителя гиперзвуковых ракет «Кинжал». Взлет этого самолета является причиной воздушных тревог в Украине. Об этом сообщают белорусские мониторинговые группы.

Вчера в Беларуси трижды фиксировали взлет самолета-разведчика и истребителей МиГ-31К. Однако последние два случая имели несколько странных совпадений. В частности, то, что самолеты не вернулись на аэродром Мачулищи, из которого вылетали.

Отмечается, что вчера утром в Мачулищи из Барановичей прилетела группа истребителей. В течение дня они совершали взлеты с аэродрома Мачулищи, и звук взлета был очень похож на МиГ-31К и А-50.

«Мы считаем, что вчера истребители из Барановичей на аэродроме в Мачулищах проводили тренировочно-имитационные вылеты. И, вероятно, цель была симитировать взлет МиГ-31К при взлете стандартного истребителя типа Су», - говорится в сообщении.

Мониторинговые группы отмечают, что отличить взлет Су от МиГ крайне затруднительно без визуального наблюдения.

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