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В Украине мор среди российских генералов

  • 11.02.2023, 16:50
В Украине мор среди российских генералов

Армию РФ обезглавили.

Это катастрофа. Капут. Гайки. «Спецоперация» полностью провалилась. Только с помощью такой лексики можно описать мытарства российской армии на украинских фронтах. Конечно, можно это сделать в еще более хлестких выражениях, но мы же цитируем Игоря Гиркина-Стрелкова, пишет для planeta.press украинский политический обозреватель Сергей Романов.

Мы привыкли, что на убой гонят российских «чмобиков». Их много, потенциал рожать у российских баб сомнению не подлежит, плодородная украинская земля примет всех желающих.

Но обезглавленная российская армия – это за гранью. Так это еще генерал Герасимов успел спастись, удирая из российского штаба в Изюме.

Российская армия и с «комплектом» от генералитета была сомнительно управляемой. А теперь-то. Просто не хочется злоупотреблять «куриными» аналогиями относительно телодвижений различных российских частей и соединений.

Добавьте сюда о том, что своей частной армией внутри самой России обзаводится буквально каждая контора. Так, о подобных планах, например, объявил «Газпром». Но не в батальоны же химзащиты в ведомстве Шойгу они будут вливаться.

Все, кому не лень, провозглашают новое масштабное наступление на Украину. Например, об этом трубит прослойка военкоров. В этом действительно ощущаются некие нотки из последних дней Третьего Рейха. Когда-то уже было об «новом рывке», «вундерваффе». До последнего верили, до последнего выстрела в гитлеровский висок.

Украинская сторона, тем не менее, высказывается достаточно осторожно. Такие сообщения действительно нельзя недооценивать: отсюда и расширение номенклатуры западного оружия, которое Запад поставляет Киеву. Украинцы еще и усвоили непреложную российскую истину «предупрежден – значит вооружен».

Но те и до этого работали достаточно эффективно. Деоккупация части территорий – показатель качественный. Теперь о показателе количественном. Так, в августе прошлого года количество погибших на «спецоперации» российских генералов исчислялось ровно одним десятком. Теперь же этот показатель увеличился ровно два раза, согласно информации источников Nikkei в японской разведке.

Россияне в Украине поголовно смертны. И это, господин Булгаков, не является явлением внезапным. Мрут все: «чмобики», зэки, танки Т-90 «Прорыв». Теперь вот генералы.

Армия-то, может, у РФ и большая, но назвать ее «великой» язык не поворачивается. И она еще рвется в масштабные… нет — даже в наступления вселенской глупости масштаба. Да еще и заявляет о готовности ко вступлению в войну с блоком НАТО (картинки и мультики «удара по Британии» прилагаются).

Итог таких наступлений предсказуем. Полностью провалится. Об этом теперь говорят, например, в передачах на НТВ. Кто виноват, мы уже разобрались. Из вариантов «что делать» – только уходить. И с «мясными наступлениями» будет покончено и с мором среди генералитета.

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