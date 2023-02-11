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Что почем на минской Комаровке в эти выходные

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  • 11.02.2023, 17:01
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Что почем на минской Комаровке в эти выходные

За килограмм голубики просят $28.

На Комаровском рынке в Минске по-прежнему продают ягоды. Однако за них в феврале придется платить в разы дороже, чем летом. «Минск-Новости» съездили на рынок и узнали стоимость продукции.

Овощные ряды традиционно радуют разнообразием. За килограмм отечественного картофеля просят от 1,19 рубля. Морковь и свеклу продают за 1,29 рубля, пекинскую капусту — за 3,49 за кило. Баклажаны — от 4,5 рубля. Минчане активно покупают зелень. Стоимость пучка шпината — 2,99 рубля, кинзы — 3,99, укропа, зеленого лука и петрушки — 1,5.

Хватает на рынке и помидоров. За кило овощей в среднем придется заплатить 7,9 рубля, а за черри — 14,9. А вот огурцы заметно подорожали. За кило просят 9,5 рубля. Большие и яркие болгарские перцы можно найти за 5 рублей, есть и за 11.

Фруктовый ассортимент также радует. За апельсины придется заплатить от 5 рублей, за киви — от 9, за лимоны — от 5,5, за мандарины и хурму — 8,9 и 9,9 соответственно. Крупный виноград продается в среднем по 8. Многие горожане выбирали яблоки, стоимость которых от 1,6 до 2,5 рубля за кило.

Находятся покупатели и на ягоды. За 100 граммов голубики продавцы просят 6,99 рубля, за полкилограмма клубники — 19,5.

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