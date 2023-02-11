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Bild: Война Путина против Украины приближается к кульминации

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  • 11.02.2023, 17:12
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Bild: Война Путина против Украины приближается к кульминации

Американские дальнобойные ракеты существенно изменят ситуацию.

В ближайшие недели Украине будет очень тяжело на фронте - война приближается к кульминации. Об этом в своей статьи для немецкого издания Bild (перевод — zn.ua) пишет политолог Джордж Фридман.

- До недавнего времени российские атаки на Украину обычно сдерживались украинскими силами. Не везде, но достаточно часто, чтобы помешать России удержать территорию или одержать победу, - говорится в материале. - Но в последний месяц или около того Россия начала самоутверждаться. Если это станет нормой, у Украины будут серьезные проблемы.

По его словам, главная проблема украинской армии сегодня – отсутствие дальнобойных ракет. Это оружие важно, ведь именно оно способно помешать россиянам поставлять на фронт подкрепления и запасы.

Автор отмечает, что уже скоро ВСУ получат необходимые ракеты от США. Но это рискует превратить войну против Украины в прямое противостояние Штатов и РФ.

«Фактически Вашингтон приказал Украине не использовать боеприпасы на полную дальность. Но готовность Украины использовать неполную силу вооружений сомнительна», - пишет Фридман.

Автор отмечает, что это ставит под сомнение до сих пор действовавшую между Вашингтоном и Москвой молчаливую договоренность: если РФ не будет атакована на свои территории, то россияне не атакуют американские базы в Польше.

«Все войны сложны, и все войны имеют политическое измерение. США поставят ракеты большой дальности, что имеет смысл в холодной логике войны. Однако, если произойдет какой-либо сбой в управлении оружием, это может привести к неожиданным событиям», – пишет Фридман.

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