«Половину улицы разбомбили с самолетов, которые летели со стороны Беларуси»8
- 11.02.2023, 17:13
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История белоруски, которая с семьей пережила 40-дневную осаду Чернигова.
«Не хочу, чтобы белорусский народ испытал то, что я», —говорит nashaniva.com белоруска Галина Ворожбит, пережившая 40-дневную осаду Чернигова. Война изменила ее отношение к режиму Лукашенко.
«Все здесь русские покрошили»
Галине Ворожбит — в девичестве Шахович — 64 года. Она родилась в Кривичах, местечке в Мядельском районе Минской области. В Смиловичах окончила сельскохозяйственный техникум, а потом в Киеве — сельскохозяйственную академию. Вышла замуж за украинца, который учился вместе с ней.
До пенсии работала в руководящих структурах сельского хозяйства Черниговской области. Последние 20 лет руководит национально-культурным обществом «Сябры».
В начале интервью Галина предупреждает, что телефонная связь может прерываться, так как в Украине проблемы с электричеством.
«К … [оскорбительное название россиян] разбомбили в крупных городах электростанции. Раньше электричество продавали за границу, а сейчас экономим, но война есть война. Радуемся, что хоть понемногу дают электричество», — рассказывает о реалиях жизни.
До войны белорусы регулярно наведывались в Чернигов за покупками. Ходили по магазинам и удивлялись низким ценам.
Спасали закатки и картофель
Галина рассказывает о пережитом в войну.
Замечает, что в этом году зима не морозная, как год назад. Тогда морозы были под 15 градусов и люди 40 дней осады под обстрелами сидели в холоде. Воды было негде набрать, так как за полтора месяца не выпало ни капли дождя. Приходилось, рискуя жизнью, выбираться к колонке в нескольких сотнях метров от дома.
«Все покрошили здесь русские, — рассказывает женщина. — Разбомбили Водоканал, ТЭЦ, которая отапливает город, больницу, сады, жилые дома. На окраине был приют с 60 животными, так и его уничтожили. По кладбищу на танках ездили. Церковь Московского патриархата на этом кладбище разрушили. Старый Троицкий собор в самом городе повредили».
В доме Галины пережили осаду 16 человек: она с мужем, их трое детей с внуками, а также знакомые — белорусы и украинцы, которым некуда было деться. В доме вместе со взрослыми было четверо детей.
«Можно сказать, зимовали в подвале», — делится Галина.
Магазины не работали, купить продукты было негде. Спасали закатки, которых хозяйка наделала много, да запас картофеля, капусты, яблок.
«Благодаря этой консервации мы и выжили. Все запасы подчистили. Вместо воды пили соки, компоты».
Раньше выращенное на даче шло на презенты участникам мероприятий, которые проводила белорусская община. На них приходили попеть и потанцевать белорусы.
«Кто подобного не пережил, не поймет»
У Галины не было предчувствия, что приближается война. Она даже уверяла британского журналиста, что со стороны Беларуси агрессии не будет.
«Давала голову на отсечение. Вспоминала Хатынь. Теперь ежедневно каюсь», — признается женщина.
24 февраля, когда российские войска атаковали Украину, у Галины случился нервный срыв. Спас корвалол, купленный для 90-летней матери, перенесшей инсульт.
«Сколько живу, не было такой стенокардии. А тут сердце выскакивало, особенно когда самолеты над нашим поселком летали. Что-то со мной случилось. Четырнадцать дней не могла ничего есть. Своим постояльцам готовила, а сама сидела день и ночь за молитвой», — вспоминает собеседница.
Чернигов российские войска 40 дней пытались захватить и ежедневно обстреливали.
«Половину улицы разбомбили с самолетов, которые летели со стороны Беларуси. Ракеты тоже с родины летели. Чернигов сильно разрушили. Почти все мосты взорвали русские», — рассказывает Галина.
В начале войны в белорусской общине города было более 100 членов. Не все пережили осаду.
«Люди столкнулись с большим стрессом. Тяжело жить, когда над твоим домом летят снаряды. Не знаешь, попадет ли он в него, пролетит ли мимо. Любые болезни обостряют стресс. А бомба не разбирает, кто украинец, а кто белорус. Кто подобного не пережил, не поймет».
Галина говорит, что три ее соседки получили контузию. Одна немного выздоровела, а другую похоронили. У соседского шестилетнего мальчика появились седые волосы.
«Котик к нам прибился. Черный-черный, но и он поседел, не поверите. Никогда не видела, чтобы на голове у кота были седые волосы. А уж собаки лаяли, выли. Зайду в ванную комнату, чтобы никто не мешал молиться, а собаки не дают успокоиться. Так они боялись».
Галина дружила с Татьяной Деменниковой, главой Николаевского общества белорусов «Голас Радзімы», которая погибла в здании областной военной администрации. В него попала российская ракета.
«Татьянина организация была одной из самых активных. У нее был фольклорный ансамбль. В 2022 году Татьяна должна была отметить 60-летие. Похоронили ее в Николаеве. В Беларуси остались сестра, мать. Маму хотела забрать в Украину. Из Беларуси привезла мне белорусских кукол, сейчас смотрю на них и вспоминаю подругу», — говорит Галина Ворожбит.
По словам Галины, после «эвакуации» белорусского посольства из Киева, на связь его сотрудники с диаспорами не выходили.
«Хотя бы позвонили и поинтересовались, как мы здесь, живы ли. У них же есть наши контакты», — возмущается белоруска.
Жизнь же в белорусских диаспорах прекратилась, отмечает она.
«Сейчас никаких мероприятий не проводим. Если я выйду с госфлагом Беларуси, то меня здесь порубят на куски.
Около 60 ракет прилетело из Беларуси только за один день по Украине (речь об обстреле с 24 по 25 июня 2022 года. — Прим.). Представьте, сколько пострадало людей от них. Раньше мы ходили на фестивали, на выставки. Были в белорусских костюмах. Было красиво. Мы старались, делали бесплатно, от души. Война все изменила».
Галине бывает стыдно, что белоруска, хотя своего происхождения ни от кого не скрывает.
«Говорю, что я же не виновата. Мы своим творчеством показывали, что белорусы, украинцы живут по-соседски и не хотят вражды. В Украине никто не ожидал, что из Беларуси придет беда».
Война изменила взгляды Галины. Сейчас она гордится полком имени Кастуся Калиновского и партизанами, которые пытались остановить ценой свободы поезда с российской военной техникой.
Женщина хочет, чтобы война быстрее закончилась.
«Не хочу, чтобы белорусский народ испытал то, что пережила я, — отмечает она. — Чтобы не знали такого горя, которое принесли нам русские. Такого не желаю и врагам».