«Половину улицы разбомбили с самолетов, которые летели со стороны Беларуси» 8 11.02.2023, 17:13

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Галина Ворожбит

История белоруски, которая с семьей пережила 40-дневную осаду Чернигова.

«Не хочу, чтобы белорусский народ испытал то, что я», —говорит nashaniva.com белоруска Галина Ворожбит, пережившая 40-дневную осаду Чернигова. Война изменила ее отношение к режиму Лукашенко.

«Все здесь русские покрошили»

Галине Ворожбит — в девичестве Шахович — 64 года. Она родилась в Кривичах, местечке в Мядельском районе Минской области. В Смиловичах окончила сельскохозяйственный техникум, а потом в Киеве — сельскохозяйственную академию. Вышла замуж за украинца, который учился вместе с ней.

До пенсии работала в руководящих структурах сельского хозяйства Черниговской области. Последние 20 лет руководит национально-культурным обществом «Сябры».

Чернигов после российских обстрелов.

В начале интервью Галина предупреждает, что телефонная связь может прерываться, так как в Украине проблемы с электричеством.

«К … [оскорбительное название россиян] разбомбили в крупных городах электростанции. Раньше электричество продавали за границу, а сейчас экономим, но война есть война. Радуемся, что хоть понемногу дают электричество», — рассказывает о реалиях жизни.

До войны белорусы регулярно наведывались в Чернигов за покупками. Ходили по магазинам и удивлялись низким ценам.

В Чернигове проходили акции солидарности с белорусскими протестующими.

Спасали закатки и картофель

Галина рассказывает о пережитом в войну.

Замечает, что в этом году зима не морозная, как год назад. Тогда морозы были под 15 градусов и люди 40 дней осады под обстрелами сидели в холоде. Воды было негде набрать, так как за полтора месяца не выпало ни капли дождя. Приходилось, рискуя жизнью, выбираться к колонке в нескольких сотнях метров от дома.

«Все покрошили здесь русские, — рассказывает женщина. — Разбомбили Водоканал, ТЭЦ, которая отапливает город, больницу, сады, жилые дома. На окраине был приют с 60 животными, так и его уничтожили. По кладбищу на танках ездили. Церковь Московского патриархата на этом кладбище разрушили. Старый Троицкий собор в самом городе повредили».

В доме Галины пережили осаду 16 человек: она с мужем, их трое детей с внуками, а также знакомые — белорусы и украинцы, которым некуда было деться. В доме вместе со взрослыми было четверо детей.

«Можно сказать, зимовали в подвале», — делится Галина.

Магазины не работали, купить продукты было негде. Спасали закатки, которых хозяйка наделала много, да запас картофеля, капусты, яблок.

Белорусская группа «Сябры» на мероприятиях до войны.

«Благодаря этой консервации мы и выжили. Все запасы подчистили. Вместо воды пили соки, компоты».

Раньше выращенное на даче шло на презенты участникам мероприятий, которые проводила белорусская община. На них приходили попеть и потанцевать белорусы.

«Кто подобного не пережил, не поймет»

У Галины не было предчувствия, что приближается война. Она даже уверяла британского журналиста, что со стороны Беларуси агрессии не будет.

«Давала голову на отсечение. Вспоминала Хатынь. Теперь ежедневно каюсь», — признается женщина.

24 февраля, когда российские войска атаковали Украину, у Галины случился нервный срыв. Спас корвалол, купленный для 90-летней матери, перенесшей инсульт.

«Сколько живу, не было такой стенокардии. А тут сердце выскакивало, особенно когда самолеты над нашим поселком летали. Что-то со мной случилось. Четырнадцать дней не могла ничего есть. Своим постояльцам готовила, а сама сидела день и ночь за молитвой», — вспоминает собеседница.

Чернигов российские войска 40 дней пытались захватить и ежедневно обстреливали.

«Половину улицы разбомбили с самолетов, которые летели со стороны Беларуси. Ракеты тоже с родины летели. Чернигов сильно разрушили. Почти все мосты взорвали русские», — рассказывает Галина.

В начале войны в белорусской общине города было более 100 членов. Не все пережили осаду.

«Люди столкнулись с большим стрессом. Тяжело жить, когда над твоим домом летят снаряды. Не знаешь, попадет ли он в него, пролетит ли мимо. Любые болезни обостряют стресс. А бомба не разбирает, кто украинец, а кто белорус. Кто подобного не пережил, не поймет».

Галина говорит, что три ее соседки получили контузию. Одна немного выздоровела, а другую похоронили. У соседского шестилетнего мальчика появились седые волосы.

«Котик к нам прибился. Черный-черный, но и он поседел, не поверите. Никогда не видела, чтобы на голове у кота были седые волосы. А уж собаки лаяли, выли. Зайду в ванную комнату, чтобы никто не мешал молиться, а собаки не дают успокоиться. Так они боялись».

Галина дружила с Татьяной Деменниковой, главой Николаевского общества белорусов «Голас Радзімы», которая погибла в здании областной военной администрации. В него попала российская ракета.

«Татьянина организация была одной из самых активных. У нее был фольклорный ансамбль. В 2022 году Татьяна должна была отметить 60-летие. Похоронили ее в Николаеве. В Беларуси остались сестра, мать. Маму хотела забрать в Украину. Из Беларуси привезла мне белорусских кукол, сейчас смотрю на них и вспоминаю подругу», — говорит Галина Ворожбит.

По словам Галины, после «эвакуации» белорусского посольства из Киева, на связь его сотрудники с диаспорами не выходили.

«Хотя бы позвонили и поинтересовались, как мы здесь, живы ли. У них же есть наши контакты», — возмущается белоруска.

Жизнь же в белорусских диаспорах прекратилась, отмечает она.

Галина Ворожбит (справа) и Татьяна Деменникова с медалями к 100-летию белорусской дипломатической службы.

«Сейчас никаких мероприятий не проводим. Если я выйду с госфлагом Беларуси, то меня здесь порубят на куски.

Около 60 ракет прилетело из Беларуси только за один день по Украине (речь об обстреле с 24 по 25 июня 2022 года. — Прим.). Представьте, сколько пострадало людей от них. Раньше мы ходили на фестивали, на выставки. Были в белорусских костюмах. Было красиво. Мы старались, делали бесплатно, от души. Война все изменила».

Галине бывает стыдно, что белоруска, хотя своего происхождения ни от кого не скрывает.

«Говорю, что я же не виновата. Мы своим творчеством показывали, что белорусы, украинцы живут по-соседски и не хотят вражды. В Украине никто не ожидал, что из Беларуси придет беда».

Война изменила взгляды Галины. Сейчас она гордится полком имени Кастуся Калиновского и партизанами, которые пытались остановить ценой свободы поезда с российской военной техникой.

Женщина хочет, чтобы война быстрее закончилась.

«Не хочу, чтобы белорусский народ испытал то, что пережила я, — отмечает она. — Чтобы не знали такого горя, которое принесли нам русские. Такого не желаю и врагам».

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