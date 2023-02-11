В Украину из Литвы прибыла первая партия зенитных установок L-70

В Украину из Литвы прибыла первая партия зенитных установок L-706
- 11.02.2023, 17:16
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Также прибыли боеприпасы к ним.
Первая партия шведских зенитных пушек L-70, которые решила передать Литва по результатам восьмой встречи в формате «Рамштайн», уже прибыли на территорию Украины. Об этом сообщил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас
Также прибыли боеприпасы к этим зенитным пушкам.
«Партия зенитных пушек L-70 и боеприпасов, которые Литва передает Украине для помощи в защите критической инфраструктуры, уже прибыли в Украину», – отметил глава Минобороны Литвы.
Ранее анонсировали, что Киев получит 36 единиц оружия. Стоимость последнего пакета военной помощи от Литвы для Украины составляет ориентировочно 125 млн евро.
L70 – автоматическая 40-мм зенитная пушка шведского производства. Разработчиком оружия является концерн Bofors, который реализовал проект на базе пушки Bofors L60. Следует отметить, что данное оружие активно применялось во времена Второй мировой войны.