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В Украину из Литвы прибыла первая партия зенитных установок L-70

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  • 11.02.2023, 17:16
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В Украину из Литвы прибыла первая партия зенитных установок L-70

Также прибыли боеприпасы к ним.

Первая партия шведских зенитных пушек L-70, которые решила передать Литва по результатам восьмой встречи в формате «Рамштайн», уже прибыли на территорию Украины. Об этом сообщил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас

Также прибыли боеприпасы к этим зенитным пушкам.

«Партия зенитных пушек L-70 и боеприпасов, которые Литва передает Украине для помощи в защите критической инфраструктуры, уже прибыли в Украину», – отметил глава Минобороны Литвы.

Ранее анонсировали, что Киев получит 36 единиц оружия. Стоимость последнего пакета военной помощи от Литвы для Украины составляет ориентировочно 125 млн евро.

L70 – автоматическая 40-мм зенитная пушка шведского производства. Разработчиком оружия является концерн Bofors, который реализовал проект на базе пушки Bofors L60. Следует отметить, что данное оружие активно применялось во времена Второй мировой войны.

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