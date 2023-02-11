Белорус показал, как сделал шестиугольную коробку и взорвал TikTok
- 11.02.2023, 17:28
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У видео уже более миллиона просмотров.
Белорус Егор Бондаренко показал процесс сборки шестиугольной коробки в сети Tiktok. Неожиданно ролик набрал более миллиона просмотров, хотя у Егора немного подписчиков – чуть больше 2,6 тысяч.
В целом процесс создания 6-угольной шкатулочки-коробочки довольно прост. Тем не менее, нужно иметь некоторую сноровку и набор инструментов.
@egorbondarenko97 ♬ оригинальный звук - Егор