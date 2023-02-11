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«Пригожин не доживет до конца года, его заговор с Кадыровым и Суровикиным провалился»

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  • 11.02.2023, 17:37
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«Пригожин не доживет до конца года, его заговор с Кадыровым и Суровикиным провалился»

Главарь ЧВК «Вагнера» хотел взять под свой контроль ФСБ.

У главаря ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, главы Чечни Рамзана Кадырова и генерала ВС РФ Сергея Суровикина в последний месяц начались серьезные проблемы. Их сговор был разоблачен Кремлем. Детали рассказал известный российский правозащитник, основатель gulagu.net Владимир Осечкин.

Суровикина, Кадырова и Пригожина в последнее время серьезно осадили. Так, генерал лишился поста главы оккупационной группировки РФ в Украине, а Пригожину запретили вербовать по тюрьмам зеков.

- У них план был такой, что они резко обеспечат прорыв наступления, выбросят в бой десятки тысяч душ заключенных, и это даст им мощный результат, после которого они доложат верховному главнокомандующему, и это приведет к определенной ротации… Сговор произошел в сентябре 2022 года, - рассказал правозащитник.

С его слов, Суровикин хотел себе место министра обороны или хотя бы первого заместителя, Кадыров намеревался возглавить Росгвардию, а Пригожин хотел взять под свой контроль ФСБ.

- Пригожин спал и видел, что он сядет на место директора ФСБ. Он как огня боится ФСБ, находится под их контролем и понимает, что не может иметь политического будущего без уничтожения того архива компромата, который на Лубянке давно уже есть на него, - рассказал Осечкин.

Он уверен, что будущее Пригожина крайне плачевно. Он уже стал опасен для диктатора РФ.

«Когда человека сливают, будущее только одно - течь по канализации до очистных сооружений. В данном случае очевидно, что Пригожин полностью замаран в военных преступлениях и преступлениях против человечества и человечности. В Европу уже убежали несколько человек, которые лично знают Пригожина, которые работали с ним, и теперь дают показания. Для него будет большим счастьем, если он доживет до трибунала. Судя по тем методам, которые использует Путин, его ждет зачистка. У меня нет оснований думать, что Пригожин доживет до конца этого года. Он слишком много знает, слишком во многом повязан. Для Путина важно, чтобы он исчез навсегда и унес с собой тайны», - сообщил правозащитник РФ.

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