Под Луганском партизаны подожгли систему управления железной дорогой

Под Луганском партизаны подожгли систему управления железной дорогой2
- 11.02.2023, 17:43
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Это усложнит россиянам подвоз снарядов к линии фронта.
Украинские партизаны повредили систему управления железной дорогой в районе оккупированного Счастья (Луганская область). Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.
- Украинские патриоты используют все возможности, чтобы россияне не могли по железной дороге подвозить БК на фронт, - говорится в сообщении.
Гайдай отметил, что путем поджога было уничтожено оборудование автоматизированного управления железной дорогой на участке железнодорожного сообщения Счастье-Старобельск в районе Счастья.
- Хорошо горит! Теперь поезда с россиянами и снарядами не уедут!, - добавил глава области.