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Под Луганском партизаны подожгли систему управления железной дорогой

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  • 11.02.2023, 17:43
  • 1,644
Под Луганском партизаны подожгли систему управления железной дорогой

Это усложнит россиянам подвоз снарядов к линии фронта.

Украинские партизаны повредили систему управления железной дорогой в районе оккупированного Счастья (Луганская область). Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

- Украинские патриоты используют все возможности, чтобы россияне не могли по железной дороге подвозить БК на фронт, - говорится в сообщении.

Гайдай отметил, что путем поджога было уничтожено оборудование автоматизированного управления железной дорогой на участке железнодорожного сообщения Счастье-Старобельск в районе Счастья.

- Хорошо горит! Теперь поезда с россиянами и снарядами не уедут!, - добавил глава области.

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