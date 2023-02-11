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Эксперт: Путину грозит серьезная опасность

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  • 11.02.2023, 18:00
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Эксперт: Путину грозит серьезная опасность

Украинский политолог спрогнозировал, что ждет Россию.

Украинский политолог, глава Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фесенко в интервью сайту Charter97.org рассказал, какое будущее ждет Путина и Россию в целом:

— Пока рано делать окончательные выводы, потому что сценарии могут быть самые разные. Это и сохранение Путина при власти с одряхлением режима, и новый глубокий политический кризис в России. На мой взгляд, это самый реалистичный сценарий, но не сейчас, а на дальнейшую перспективу. Условно, сценарий новой cмуты. Есть еще сценарий преемника, борьбы за власть даже при живом Путине.

Подчеркну, что на дальнейшее развитие событий внутри России в значительной мере будет влиять ситуация с войной в Украине. Затягивание этой войны, на что сделал ставку Путин, на самом деле может привести к очень большим рискам для него.

Ведь ухудшение внутренней социально-экономической ситуации из-за войны, накопление недовольства, а если еще сюда добавятся серьезные военные поражения в Украине.

Российская система очень сильно завязана на Путине. Если слабость российского правителя, его поражения станут очевидными для всех, то возникнет сильная делегитимация и путинского режима, и его самого. Миф о человеке, который всегда во всем выигрывал и олицетворял «мощь России», будет разрушен. Это действительно может стать огромной опасностью для Путина. Поэтому война в Украине — это то, что будет влиять на внутреннюю российскую ситуацию.

Состояние здоровья Путина — тоже сильный фактор и, конечно же, внутренняя социально-экономическая и политическая ситуация, включая борьбу за власть, которая уже начинается.

Несистемная деятельность Пригожина разрушает старые правила игры в России. Создатель ЧВК «Вагнера» угрожает и генералам, и губернаторам, и пытается себя показывать как влиятельного игрока вне зависимости от своего реального статуса в путинском режиме. Я считаю, что это первый симптом того, что в России при живом Путине уже начинается борьба за власть.

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