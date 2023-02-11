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Из управления БелЖД уволили еще одного топ-чиновника

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  • 11.02.2023, 18:50
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Из управления БелЖД уволили еще одного топ-чиновника

В этот раз речь идет о начальнике одной из ключевых служб.

Телеграм-канал «Сообщество железнодорожников Беларуси» сообщил о третьем с ноября громком увольнении в руководстве Белорусской железной дороги.

По данным телеграм-канала, уволен Александр Невмержицкий - руководитель службы грузовой работы и внешнеэкономической деятельности (телеграфный и служебный индекс службы — М).

Известно, что на заседании технико-экономического совета БЖД, которое состоялось 27 января 2023 года и было посвящено подведению итогов работы железной дороги в 2022 году, заместитель премьер-министра страны Сивак жестко критиковал «слабую активность БЖД в области работы с клиентами и поиска дополнительных объемов перевозок». А это как раз ответственность службы М.

В условиях экономических санкций, введенных против режима Лукашенко за нарушения прав человека и соучастие в войне России против Украины, перед чиновниками часто ставят задачи по поиску новых клиентов и новых рынков.

Таким образом, за последние три месяца в службе М уволили трех основных руководителей. В ноябре 2022 года был уволен первый заместитель начальника службы Александр Евсюк, а в декабре-заместитель начальника службы Дмитрий Подсосонный.

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