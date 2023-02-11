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По всей Франции прошли массовые протесты против повышения пенсионного возраста

  • 11.02.2023, 19:06
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По всей Франции прошли массовые протесты против повышения пенсионного возраста

Профсоюзы страны призвали правительство отозвать законопроект.

В субботу по всей Франции прошли демонстрации из-за правительственной пенсионной реформы, предусматривающей повышение пенсионного возраста. Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на Le Figaro.

Днем на улицах Франции было насчитано более 162 000 демонстрантов. В прошлый вторник их было 132 000 в тех же местах.

Хотя в эту субботу авиасообщение не должно быть нарушено, группа Aéroports de Paris (ADP) сообщила о «многочисленных задержках и отмене рейсов» в парижском аэропорту Орли. По информации телеканала BFMTV, в эту субботу отменено 50% рейсов.

После трех общенациональных забастовок с начала года профсоюзы надеются достичь такой же массовой явки, как 19 января, когда более миллиона человек вышли на марш протеста против повышения возраста выхода на полную государственную пенсию с 62 до 64 лет.

Французы проводят наибольшее количество лет на пенсии среди стран ОЭСР - преимущество, от которого, как показывают опросы общественного мнения, значительное большинство не желает отказываться.

Президент Эммануэль Макрон заявил, что реформа является жизненно важной для обеспечения жизнеспособности пенсионной системы.

В совместном заявлении в субботу все основные профсоюзы призвали правительство отозвать законопроект. Они предупредили, что будут пытаться остановить работу Франции с 7 марта, если их требования не будут выполнены. Следующая забастовка уже запланирована на 16 февраля.

- Если правительство и в дальнейшем будет оставаться глухим, то межпрофсоюзное объединение будет призывать к закрытию Франции, - заявили они накануне субботних маршей.

По данным последних опросов, 72% французов выступают за продолжение протестов против пенсионной реформы, и около 40% считают, что нужны более решительные формы протеста.

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