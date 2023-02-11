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Белорусский врач рассказал, как наладить сон

  • 11.02.2023, 19:24
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Белорусский врач рассказал, как наладить сон

По его мнению, важно правильно готовиться ко сну.

О том, что нужно делать, чтобы ночной сон был глубоким, спокойным, без кошмаров и пробуждений рассказал белорусский врач Дмитрий Шевцов.

Прежде всего, по словам доктора, здоровому сну способствует прогулка на свежем воздухе - 45-60 минут ходьбы перед сном.

- Этого достаточно для того, чтобы вы насытили свой организм кислородом, отдохнули, - считает он.

При этом специалист не рекомендовал сидеть на лавочке в телефоне, но посоветовал неспешно прогуливаться, для смены режима работы организма. Еще перед сном следует принять душ и совершить все гигиенические процедуры.

- Телевизор можно посмотреть за час до сна, этого будет достаточно, чтобы вы могли перестроиться и перейти ко сну, - указал он.

Также Дмитрий Шевцов объяснил, как важно не переедать перед сном. А именно, для запуска метаболизма принять последний раз пищу за 3-4 часа перед сном. При желании – лишь выпить немного воды перед сном, столько, чтобы «организм не будил ночью».

- Я не говорю не есть после 18, 20 или 21 часа - все зависит от того, во сколько вы ложитесь спать, - заключил эксперт.

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