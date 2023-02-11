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В Мариуполе россияне намеренно ломают технику, чтобы не идти в бой

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  • 11.02.2023, 20:08
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В Мариуполе россияне намеренно ломают технику, чтобы не идти в бой

Оккупанты выводят из строя двигатели.

В Мариуполе Донецкой области российские оккупанты намеренно выводят из строя технику. Пытаются таким образом избежать боевых действий, сообщает Генеральный штаб Вооруженный сил Украины.

- В городе Мариуполь Донецкой области российские захватчики организовали ремонт своей военной техники, которая специально была выведена из строя российскими военнослужащими, чтобы не участвовать в боевых действиях, - пишет пресс-служба.

Как пишет пресс-служба, основной причиной неисправности является умышленный вывод из строя двигателей.

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