В Мариуполе россияне намеренно ломают технику, чтобы не идти в бой

В Мариуполе россияне намеренно ломают технику, чтобы не идти в бой1
- 11.02.2023, 20:08
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Оккупанты выводят из строя двигатели.
В Мариуполе Донецкой области российские оккупанты намеренно выводят из строя технику. Пытаются таким образом избежать боевых действий, сообщает Генеральный штаб Вооруженный сил Украины.
- В городе Мариуполь Донецкой области российские захватчики организовали ремонт своей военной техники, которая специально была выведена из строя российскими военнослужащими, чтобы не участвовать в боевых действиях, - пишет пресс-служба.
Как пишет пресс-служба, основной причиной неисправности является умышленный вывод из строя двигателей.