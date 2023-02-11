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Очередь из авто перед пунктом пропуска «Тересполь» на польско-белорусской границе

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  • 11.02.2023, 20:46
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Очередь из авто перед пунктом пропуска «Тересполь» на польско-белорусской границе

Видеофакт.

Телеграм-канал «Зеркало» опубликовал видео о том, какая очередь из автомобилей стояла 11 февраля днем перед пунктом пропуска «Тересполь» на въезд в Беларусь.

Подчеркнем, что «Тересполь — Брест» — единственный пункт пропуска для легкового транспорта, который сейчас действует на польско-белорусской границе.

Напомним, что вчера польский пункт пропуска «Бобровники» приостановил свою работу. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий не исключил закрытия других переходов на границе с Беларусью.

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