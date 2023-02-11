Ученые назвали самые безопасные места в самолете 4 11.02.2023, 20:56

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Оказалось, что их реже всего бронируют.

Самолеты являются самым безопасным видом транспорта, свидетельством тому статистика: например, в 2019 году в общей сложности было совершено чуть менее 70 миллионов рейсов, в результате которых погибло всего 287 человек, пишет Science Alert (перевод - «Фокус»).

Большинство людей во время бронирования руководствуется рядом факторов, однако чаще всего это никак не связано с безопасностью. Например, кто-то выбирает места из-за комфорта и удобства, другие выбирают места поближе к передней части самолета, чтобы быстрее покинуть борт. Однако мало кто выбирает место в самолете, исходя из того какие из них являются наиболее безопасными.

По словам профессора и руководителя отдела авиации CQUniversity Rockhampton North в Австралии Дуга Друри, важно помнить, что аварии по своей природе не соответствуют стандартам. Например, в 1989 году в авиакатастрофе United Flight 232, которая произошла в Су-Сити штата Айова (США), 184 из 269 человек, находившихся на борту, выжили. Большинство из них сидели позади класса, ближе к носу самолета.

Тем не менее исследование, в котором были изучены данные об авиакатастрофах за 35 лет, свидетельствует о том, что именно среди задних сидений самый низкий уровень смертности — он составляет 28% в сравнении с 44% для сидений в середине самолета.

Друри отмечает, что это можно объяснить с точки зрения конструкции. Пассажиры в передней части самолета, возле выхода, действительно получают преимущество в случае чрезвычайной ситуации, если с этой стороны нет огня. Однако крылья самолета хранят топливо, что делает среднюю часть салона не самым безопасным местом.

Однако профессор отмечает, что если пассажир находится в передней части самолета, это также значит, что он пострадает раньше тех, кто сидит сзади. Также ученые отмечают, что наиболее безопасными также считаются места в среднем ряду — это объясняется достаточно просто, люди, которые сидят по обе стороны от вас, по сути, станут для вас буфером.

Вот чего зависит выживаемость?

Друри отмечает, что на выживаемость во время авиакатастрофы также повлияет и тип чрезвычайной ситуации. Например:

- столкновение с горой моментально снижает шансы на выживание. 1979 год Новая Зеландия, рейс TE901 авиакомпании Air New Zealand врезался в склоны горы Эльбрус. 257 человек погибли;

- посадка в океан носом также снижает шансы на выживание. 2009 год, рейс 447 Air France, погибли 228 человек.

Пилоты обучены максимально минимизировать потенциальный риск во время чрезвычайных ситуаций, а потому будут делать все для того, чтобы избежать столкновения или сесть в воду между волнами и под нормальным углом. Однако наибольшую угрозу для пассажиров и самолетов несет "турбулентность ясного неба", которую можно испытать в любое время на больших высотах. Именно поэтому бортпроводники просят нас пристегнуться во время полета, и нам стоит выполнять эти указания.

Имеет ли значение тип самолета?

Существуют некоторые переменные, например, влияние воздушной скорости, которые могут немного разниться для разных типов самолетов. Однако физика полета остается более-менее одинаковой для всех самолетов.

Исследователи отмечают, что более крупные самолеты, как правило, имеют более высокую прочность, чтобы противостоять давлению на высоте — это обусловлено тем, что они имеют больше конструкционного материала. То есть, они смогут обеспечить некоторую дополнительную защиту, однако это зависит от чрезвычайной ситуации.

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