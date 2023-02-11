Конец режима и «маньяк-Путин»: роспропаганда «взорвалась» антивоенными публикациями 11.02.2023, 21:10

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Публикации посвящены не только преступлениям кремлевского режима.

Российское пропагандистское издание «Комсомольская правда» неожиданно взорвалась серией правдивых публикаций об Украине, аннексированные Россией территории и войну. Все эти публикации якобы написал и разместил редактор ленты новостей Владимир Романенко.

Как сообщает «Униан», на сайте пропагандистского издания одновременно появилась серия статей о войне, которую Россия развязала против Украины. В частности, в тексте упомянули о потерях среди мирного населения в Украине, о том, что «маньяк-Путин сливает деньги на убийство мирного народа Украины» и что война закончится тогда, когда «диктатор Путин потеряет власть».

Публикации посвящены не только преступлениям кремлевского режима. Автор также писал о второй волне мобилизации в России, о количестве погибших в рядах российской армии и пытки над политзаключенными - Алексеем Навальным, Владимиром Кара-Мурзой и Ильей Яшиным.

Сейчас «КП» все публикации удалила, но читатели успели сделать запись экрана антивоенных материалов на сайте. Неизвестно, действительно ли автором всех этих материалов был Романенко. Также неизвестно, что произошло им после этого смелого поступка.

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