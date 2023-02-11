Как украинские воины 72-й бригады держат оборону Угледара 11.02.2023, 21:36

«Черные запорожцы» мастерски уничтожают российскую военную элиту.

Бойцы украинской 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев держат на своих мужественных плечах оборону Угледара. Кроме того, что украинские защитники не дают врагу даже малейшего шанса на продвижение, бойцы еще и мастерски уничтожают российскую военную элиту.

Это подтверждают видео, предоставленные 72-й бригадой «24 Каналу», которые можно посмотреть здесь. На них видно, как украинская артиллерия уничтожает технику оккупантов в районе Угледара.

На обнародованных кадрах можно увидеть немало уничтоженной российской техники и ликвидированных оккупантов. Тем захватчикам, которым удалось выжить, приходится выползать с поля боя.

Благодаря совместной работе артиллеристов и операторов дронов российские мечты о захвате Угледара разрушаются каждый день. На видео видна колонна вражеской техники, которая двигается в том районе. Правда, доехать до своего места назначения оккупантам не удается.

Отметим, что в 72-й отдельной механизированной бригаде служил белорусский доброволец Эдуард Лобов.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».