Власти Аргентины: В страну за несколько месяцев въехали 5819 беременных россиянок 10 11.02.2023, 21:47

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С помощью ребенка они хотят получить аргентинский паспорт.

«В последние несколько месяцев в Аргентину въехали 5819 беременных россиянок», – заявила в пятницу глава аргентинской миграционной службы Флоренсия Кариньяно, первый раз публично прокомментировав массовый приезд в страну россиянок, которые с 2022 года массово прибывают в страну рожать детей ради того, чтобы получить аргентинский паспорт. Он, в отличие от российского, дает право въезжать без визы в 171 страну, включая ЕС, и претендовать на десятилетнюю визу в США, сообщает «Настоящее время».

Кариньяно пришлось дать комментарий после того, как шесть беременных женщин из России задержали в международном аэропорту Буэнос-Айреса Эсейса. Миграционная служба заподозрила, что женщины приехали в Аргентину вовсе не ради туризма, как они заявили пограничникам.

- Мы видим, что у них нет обратного билета и что они не могут объяснить, что именно они собираются посещать, находясь на 33-й неделе беременности, когда заниматься туризмом несколько проблематично, – объяснила действия властей Флоренсия Кариньяно. В ночь на субботу всем шестерым задержанным женщинам разрешили въехать на территорию Аргентины по «гуманитарным причинам». Такое решение принял суд.

По словам главы миграционной службы, поток беременных россиянок начал резко нарастать в августе 2022 года. Сейчас в страну ежедневно въезжает по несколько десятков женщин из России. Как рассказала Флоренсия Кариньяно, 9 февраля только на одном вечернем рейсе «Эфиопских авиалиний» в Аргентину прилетели 33 российские гражданки на поздних сроках беременности.

Местные власти не видят ничего незаконного в том, чтобы иностранцы приезжали в страну рожать детей. Проблема в том, что россиянки обманывают миграционную службу, говоря, что прилетели с целью туризма. Кроме того, накануне вечером федеральная полиция проверила 30 адресов в Буэнос-Айресе, в том числе отелей и квартир, которые граждане России указали в своих декларациях по прибытии. Только по восьми адресам из тридцати реально жили люди – остальные данные оказались фейковыми. Глава миграционной службы рекомендовала беременным россиянкам перед поездкой в Аргентину посетить консульство страны и попросить для этого специальную визу.

Также в пятницу, 10 февраля, аргентинский суд начал расследование против «мафиозной сети» (так в документах суда), которая занимается тем, что за деньги привозит в страну беременных россиянок, а потом, предположительно используя коррупцию, помогает им максимально быстро получить аргентинское гражданство. Местные СМИ сообщают минимум об одном обыске квартиры, который уже прошел по этому делу.

По закону любой ребенок, рожденный в Аргентине, автоматически получает гражданство страны, а его родители могут почти сразу претендовать на ПМЖ, а потом и подавать заявление на гражданство.

После начала войны в Украине в Буэнос-Айресе как грибы стали появляться разные «агентства», в основном созданные более ранними русскоязычными иммигрантами, которые предлагают «сопровождение беременности» и помощь в оформлении документов на ПМЖ и гражданство. Стоимость их услуг – от 2 тысяч до 15 тысяч долларов.

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