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Что происходит на фронте: сводка Генштаба ВСУ

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  • 11.02.2023, 21:55
Что происходит на фронте: сводка Генштаба ВСУ
Фото: Depo.ua

Россияне усиливают группировку войск на Лиманском и Бахмутском направлениях.

Россияне, несмотря на значительные потери, не отказываются от намерений выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей, продолжая сосредотачивать основные усилия на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ за 11 февраля.

Россияне осуществляют усиление своей группировки войск на Лиманском и Бахмутском направлениях и активно применяют авиацию для нанесения ударов по позициям украинских подразделений. Всего за сутки противник нанес 7 ракетных и 23 авиационных удара и произвел более 15 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок не обнаружено.

Враг продолжает удерживать свои подразделения в приграничных с Украиной районах, продолжаются мероприятия боевой подготовки. Противник не прекращает артиллерийские обстрелы позиций украинских войск, а также населенных пунктов вблизи линии столкновения.

За эти сутки вражеским обстрелам подверглись районы более 20 населенных пунктов. Среди них – Сеньковка Черниговской области; Нововасиловка, Порохонь, Студенок, Стариков, Волфино Сумской области и Волчанск, Фиголовка и Двуричная Харьковской области. Также оккупанты нанесли авиационные удары неподалеку от Волчанска.

На Купянском и Лиманском направлениях противник совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 15 районов населенных пунктов. В частности, это - Ольшана, Кисловка, Котляровка и Песчаное Харьковской области и Новоселовское, Макеевка, Невское, Кременная, Диброва и Белогоровка на Луганщине.

На Бахмутском направлении танковым, минометным и артиллерийским обстрелам подверглись районы населенных пунктов Спорное, Берестово, Васюковка, Парасковеевка, Часов Яр, Бахмут, Клищиевка, Предтечино, Белая Гора и Железное Донецкой области. В целом – более 20 населенных пунктов.

На Авдеевском и Новопавловском направлениях под танковые, минометные и артиллерийские обстрелы попали районы 17 населенных пунктов, в частности, Авдеевка, Водяное, Первомайское, Невельское, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка, Богоявленки, Угледар. Вражеские авиаудары зафиксированы вблизи Веселого, Невельского и Марьинки.

На Запорожском направлении огневое поражение потерпели районы населенных пунктов Времевка и Новополь Донецкой области и Малиновка, Гуляйполе, Железнодорожное, Белогорье, Орехов, Новоданиловка, Новоандреевка и Степное в Запорожье. Также враг нанес авиационные удары в районе Малой Токмачки.

На Херсонском направлении от вражеского артиллерийского огня пострадали пригород и Херсон, а также районы более 20 населенных пунктов, включая Золотую Балку, Мелово, Змиевку, Веселое, Николаевку, Тягинку, Токаревку, Никольское, Антоновку и Днепровское Херсонской области.

В Новой Каховке временно занятой территории Херсонской области в период с 7 по 9 февраля наблюдаются многочисленные случаи мародерства российскими захватчиками. Новоприбывшие военнослужащие российских оккупационных войск активно загружают награбленное имущество в военные грузовики.

В городе Мариуполь Донецкой области российские захватчики организовали ремонт своей военной техники, которая специально была выведена из строя российскими военнослужащими, чтобы не участвовать в боевых действиях. Основанная причина неисправности военной техники - умышленный вывод из строя двигателей.

В целях компенсации масштабных военных потерь, с начала февраля этого года, Россия использовала около 1200 человек из российской частной военной компании «Вагнер», которые были завербованы в тюрьмах с временно оккупированных территорий Автономной Республики Крым.

Авиация Сил обороны Украины в течение суток нанесла 16 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов, а также 2 удара по позициям зенитно-ракетных комплексов. Также наши защитники сбили самолет Су-25 и БПЛА типа «Орлан». Подразделения ракетных войск и артиллерии за сутки поразили 4 района сосредоточения живой силы.

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