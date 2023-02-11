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«На границе стояли от пары суток до недели»

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  • 11.02.2023, 22:03
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«На границе стояли от пары суток до недели»

Как в 90-х закрывали белорусско-польскую границу.

С помощью архивных фотографий «Белсат» перенесся из февраля 2023 года в 11 августа 1990. В этот день постановлением Совета Министров СССР планировалось закрыть выезд в Европу. Тысячи машин стояли сутками, стараясь успеть съездить в Польшу. Закрытие власти тогда объяснили «защитой внутреннего рынка» – полки советских магазинов пустели, а граждане гонялись за дефицитным товаром, чтобы вывезти его в соседнюю Польшу и заработать денег.

Фото: pogranec.by

11 август 1990 года к пункту пропуска «Брест» были стянуты силы милиции и вдруг правительство отменило свое решение об ограничении пересечения границы и потоки наших сограждан снова хлынули через границу на рынки Польши.

Фото: pogranec.by

«Растолкали людей и вынесли труп женщины»

Вот пару воспоминаний людей, которые ездили в то время через границу. Анжела в августе 1990 года была на седьмом месяце беременности. Ей нужно было в польский Щецин – к мужу-военнослужащему.

«Я хорошо помню тот август. Брест. Пройти границу было почти невозможно. Мой родственник, брестчанин, протискивался впереди с сумкой, а я шла за ним. Один метр мы преодолевали за 5–10 минут. И это с учетом того, что жены военнослужащих в общей очереди не стояли. Совсем рядом с нами растолкали людей и вынесли труп женщины».

Фото: Onliner.by

Евгений много раз ездил в Польшу в 90-х.

«Помню, поехали на машине через «Варшавский мост». Очередь жуткая, такая же жуткая коррупция. У нас был свой человек на таможне, который должен был организовать окно. Мы приехали, купили очередь (местные подрабатывали, занимая место, а потом перепродавали ее страждущим). Короче, въехали кое-как за так называемую «сетку» и в этот момент оказалось, что приехала инспекция из Москвы проверять пограничный переход, и окно для нас организовать невозможно. Мы пять дней прожили за «сеткой» – так называлось пространство перед каналом, где оформляли выезд. Жена была уверена, что меня убили. Связи-то никакой!».

После развала СССР тысячи граждан разных республик поехали в Польшу. Только в 1990 году через Брест проехало 5,5 миллиона человек.

Фото: people.onliner.by

На рынки Польши везли кофемолки, соковыжималки, электромясорубки, телевизоры «Горизонт». Цены на все это были меньше, чем в польских магазинах. Вывозили ювелирные изделия, антиквариат, текстиль. Неожиданно, но особенно полякам полюбилась гладильная машина «Калинка». За блок сигарет и две бутылки спиртного можно было выручить 10-15 долларов. Особенной популярностью пользовался спирт «Royal».

Из Польши домой везли аудио-и видео технику, модную одежду, парфюмерию и косметику, жевательную резинку и бананы. «Писком» моды были белые носки.

С одной такой поездки можно было заработать столько денег, сколько получилось бы заработать бюджетнику за несколько месяцев или даже за год. Вырученные за товары злотые можно было конвертировать в доллары.

Люди порой стояли на границе от пары суток до недели, чтобы выехать в Польшу: Не исключено, что ситуация может повториться на белoруcско-польской границе и сейчас.

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