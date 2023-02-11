США ввели санкции против китайских компаний за аэростат-шпион 3 11.02.2023, 22:10

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Компаниям из КНР закрыли доступ к американским технологиям.

После инцидента с китайским воздушным администрация президента США Джо Байдена внесла в черный список экспортеров шесть компаний из КНР, связанных с подозрительной программой Пекина по созданию разведывательных аэростатов. Об это сообщило министерство торговли США, пишет dw.com.

Новые ограничения были введены после того, как Белый дом заявил, что рассмотрит более широкие меры по «разоблачению и устранению» масштабной деятельности Китая по наблюдению, угрожающей национальной безопасности США и союзников.

Министерство торговли США заявило, что пять компаний и один исследовательский институт поддерживали «усилия Китая по военной модернизации, в частности, аэрокосмические программы Народно-освободительной армии (НОАК), включая дирижабли и воздушные шары».

Попадание в черный список министерства торговли затрудняет компаниям доступ к американским технологиям. И глава Белого дома Джо Байден, и его предшественник Дональд Трамп использовали этот список, чтобы наложить ограничения на китайские компании, считающиеся угрозой национальной безопасности, и замедлить прогресс Пекина в военной области, отмечает агентство Reuters.

Инцидент в небе Южной Каролины

Инцидент с предполагаемым китайским аэростатом-разведчиком, который был сбит 4 февраля перед побережьем Южной Каролины после нескольких дней наблюдения, еще сильнее осложнил и без того напряженные отношения Вашингтона и Пекина. В частности, госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен отказался от визита в столицу КНР. Глава американской дипломатии объяснил свое решение реакцией на присутствие в воздушном пространстве США китайского высотного разведывательного шара.

В свою очередь, по данным газеты The Washington Post, аэростаты-разведчики, подобные сбитому 4 февраля над побережьем США, уже были замечены над пятью континентами и используются Пекином для получения информации о военных объектах.

Аналогичный зонд примерно в то же время был обнаружен над Латинской Америкой. «По нашей оценке, это еще один китайский разведывательный шар», - отмечал тогда пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.

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