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В Беларуси ожидается потепление

  • 11.02.2023, 22:28
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В Беларуси ожидается потепление

Всю следующую неделю в нашей стране будут плюсовые температуры.

На неделе с 13 по 19 февраля в Беларуси ожидается потепление. Такой прогноз дал синоптик Дмитрий Рябов.

По его словам, в начале недели на погоду в Беларуси будет влиять противоборство циклона на востоке и антициклона на западе.

- Резко увеличатся контрасты атмосферного давления, поэтому будет усиливаться западный ветер, порывы станут достигать 15-20 метров в секунду, - предупредил Рябов.

И если ночью температура будет опускаться ниже нуля, то днем в понедельник и вторник, 13 февраля и 14 февраля, ожидается +4°С.

В среду за погоду станет отвечать обширный, погожий антициклон с центром над Польшей. Ночью будет морозно – от -1°С до -7°С. Днем от -3°С по востоку до +3°С по западу.

Затем повеет атмосферный фронт с Балтийского моря, но на температуру он никак не повлияет – в четверг и пятницу прогнозируется -1°С…+4°С.

В выходные дни, 18 и 19 февраля, сказал Рябов, ситуация в атмосфере существенно не изменится – будет тепло для середины февраля и сухо. Ночью -2°С…+3°С. Днем в субботу 0°С…+5°С, в воскресенье +1°С…+6°С.

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