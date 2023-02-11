Под Бахмутом украинские пограничники разбили четыре группы российских штурмовиков 11.02.2023, 22:32

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Оккупанты пытались приблизиться к украинским позициям.

Четыре российские группы пытались незаметно приблизиться к украинским позициям, но их разбили пограничники. Об этом сообщил пресс-центр Госпогранслужбы Украины 11 февраля.

«Передвижение оккупантов заметила аэроразведка ГПСУ, а пограничники-минометчики испепелили две группы пехоты», – говорится в сообщении.

После этого захватчики отошли и попытались перегруппироваться для нового штурма.

«Однако украинские защитники не дали коварному плану осуществиться: по штурмовикам отработала артиллерия», – рассказали в Госпогранслужбе.

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