закрыть
11 февраля 2023, суббота, 23:19
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Spiegel: В Германию прибыли первые группы военных ВСУ для обучения управлению Leopard 2

  • 11.02.2023, 22:52
Spiegel: В Германию прибыли первые группы военных ВСУ для обучения управлению Leopard 2

Обучение будет ускоренным.

Германия начнет обучение украинским военным управлению танками Leopard 2 в середине следующей недели. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Spiegel.

Источники издания отмечают, что в Германию из Польши прибыли первые группы украинских солдат для обучения. Оно будет проходить на военном полигоне в городе Мунстер, где украинцев учат обращаться с боевыми машинами пехоты Marder.

«Курсы будут ускоренными и займут всего 6-8 недель. Обычно подготовка занимает несколько лет», - говорится в материале.

Ранее Бундесвер сообщал, что украинские военные будут обучать лишь базовым навыкам обращения с танками, а также отработке взаимодействия Leopard 2 и Marder на поле боя.

Если все пойдет по плану, первые украинские военные отправятся на фронт на Leopard 2 уже в конце марта. С начала войны Германия уже научила управлению различными боевыми системами, такими как зенитные самоходные установки Gepard и гаубицы Panzerhaubitze 2000, около 1,5 тысячи украинских солдат.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Наступление началось — рубль упал
Наступление началось — рубль упал Альфред Кох
Смотрите, он еле идет!
Смотрите, он еле идет! Ирина Халип
Еще даже не начинали
Еще даже не начинали Владислав Иноземцев
Мультики для Путина закончились
Мультики для Путина закончились Альфред Кох