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Президент Финляндии: Наша страна и Швеция вступим в НАТО к лету

  • 12.02.2023, 3:15
Президент Финляндии: Наша страна и Швеция вступим в НАТО к лету

Саммит НАТО пройдет в июле в Вильнюсе.

Президент Финляндии Саули Ниинистё заявил в интервью, опубликованном 11 февраля, что он верит в то, что Финляндия и Швеция будут приняты в НАТО к июлю. Если вопрос затянется, весь процесс приема новых членов в альянс окажется под вопросом, подчеркнул Ниинистё в беседе с финским информационным агентством STT, сообщает «Голос Америки».

«Если это не произойдет к Вильнюсской встрече, почему это должно произойти потом?» – сказал он.

Столица Литвы примет саммит НАТО 11-12 июля 2023 года. Турция и Венгрия – единственные страны альянса, состоящего из 30 членов, которые ещё не одобрили официально вступление Швеции и Финляндии. В то время как Венгрия пообещала сделать это в феврале, Турция не выразила готовности ратифицировать присоединение двух стран в ближайшее время.

Ниинистё подчеркнул, что окончательное решение остаётся за президентом Турции Реджепом Эрдоганом: «Я думаю, что ни при каких обстоятельствах он не позволит оказать на себя какое-либо общественное давление, – сказал Ниинистё. – Но если какие-то новые обстоятельства вскроются во время двусторонних переговоров между Турцией и США, то это могло бы подействовать».

Турция заявляла, что откладывает одобрение членства Швеции и Финляндии в НАТО, поскольку она возмущена, среди прочего, недавней серией демонстраций в Стокгольме, когда активисты сожгли Коран перед турецким посольством.

Ниинистё сказал, что Финляндия и Швеция слышали много обнадеживающих заявлений от НАТО и задержка – это проблема не только для двух стран-заявителей.

«Я вижу, что это уже стало проблемой для НАТО. Очевидно, что другие члены НАТО также были удивлены», – резюмировал финский президент.

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