Россияне осушают Каховское водохранилище: появились спутниковые снимки
- 12.02.2023, 4:30
Это ставит под угрозу Запорожскую АЭС.
Согласно спутниковым фото россияне осушают огромное Каховское водохранилище, тем самым ставя под угрозу Запорожскую атомную станцию. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NPR.
По данным издания, Россия осушает огромное водохранилище в Украине, ставя под угрозу питьевую воду, сельскохозяйственное производство и безопасность на крупнейшей в Европе атомной станции.
С начала ноября 2022 вода вытекает из Каховского водохранилища на юге Украины через шлюзы критической гидроэлектростанции, контролируемой российскими войсками. В результате спутниковые данные показывают, что уровень воды в водохранилище упал до самой низкой отметки за три десятилетия.
«Даже если снижение уровня воды не представляет непосредственной угрозы ядерной безопасности и безопасности, оно может стать источником беспокойства, если ему позволят продолжаться», - заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Марьяно Гросси.
В своем заявлении Запорожская областная военная администрация предположила, что целью осушения водохранилища может быть частично затопление территории к югу от дамбы, чтобы не дать украинским войскам форсировать реку Днепр. Чиновники заявили, что в «Укргидроэнерго» считают, что российские оккупанты «открыли шлюзы станции, опасаясь наступления украинских военных».