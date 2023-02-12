Россияне осушают Каховское водохранилище: появились спутниковые снимки 12.02.2023, 4:30

Это ставит под угрозу Запорожскую АЭС.

Согласно спутниковым фото россияне осушают огромное Каховское водохранилище, тем самым ставя под угрозу Запорожскую атомную станцию. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NPR.

По данным издания, Россия осушает огромное водохранилище в Украине, ставя под угрозу питьевую воду, сельскохозяйственное производство и безопасность на крупнейшей в Европе атомной станции.

С начала ноября 2022 вода вытекает из Каховского водохранилища на юге Украины через шлюзы критической гидроэлектростанции, контролируемой российскими войсками. В результате спутниковые данные показывают, что уровень воды в водохранилище упал до самой низкой отметки за три десятилетия.

«Даже если снижение уровня воды не представляет непосредственной угрозы ядерной безопасности и безопасности, оно может стать источником беспокойства, если ему позволят продолжаться», - заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Марьяно Гросси.

В своем заявлении Запорожская областная военная администрация предположила, что целью осушения водохранилища может быть частично затопление территории к югу от дамбы, чтобы не дать украинским войскам форсировать реку Днепр. Чиновники заявили, что в «Укргидроэнерго» считают, что российские оккупанты «открыли шлюзы станции, опасаясь наступления украинских военных».

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