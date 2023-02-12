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«У россиян уже серьезные проблемы с большим наступлением»

  • 12.02.2023, 5:17
«У россиян уже серьезные проблемы с большим наступлением»

ВСУ уже зафиксировали активные наступательные действия оккупантов.

В Украине продолжают фиксировать активные наступательные действия оккупантов, но Вооруженные силы Украины очень мощно их отбивают. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

«С большим наступлением уже большие проблемы у них. Мы видим то, что они запланировали и начали свое наступление», - говорится в сообщении.

Данилов отметил, что россияне просто не говорят, что начали, но украинские войска его очень сильно отбивают.

- То наступление, которое они планировали, оно уже постепенно идет. Но это не то наступление, на которое они рассчитывали, - добавил секретарь СНБО.

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