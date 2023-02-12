Американские и канадские самолеты сбили неопознанный объект над Канадой 2 12.02.2023, 8:38

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Приказ отдал премьер-министр Джастин Трюдо.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо приказал сбить нераспознанный объект над воздушным пространством Канады.

Об этом премьер-министр Канады Джастин Трюдо сообщил в Twitter.

«Я приказал сбить нераспознанный объект, нарушивший воздушное пространство Канады», – написал Трюдо.

В операции успешно приняли участие американские и канадские самолеты, в том числе F-22.

I ordered the take down of an unidentified object that violated Canadian airspace. @NORADCommand shot down the object over the Yukon. Canadian and U.S. aircraft were scrambled, and a U.S. F-22 successfully fired at the object. — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) February 11, 2023

Трюдо также добавил, что уже провел разговор с президентом США Джо Байденом.

«Я разговаривал с президентом Байденом. Вооруженные силы Канады проанализируют обломки объекта. Спасибо NORAD (Командование воздушно-космической обороны Северной Америки) за наблюдение», - говорится в твите.

I spoke with President Biden this afternoon. Canadian Forces will now recover and analyze the wreckage of the object. Thank you to NORAD for keeping the watch over North America. — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) February 11, 2023

Как передает CNN, командование воздушно-космической обороны Северной Америки ранее сообщило, что они наблюдают за «летящим на большой высоте объектом» над северной частью Канады.

Военные самолеты работали в районе Аляски и севера Канады.

Как сообщал сайт Charter97.org, 4 февраля над США американские военные сбили китайский разведывательный шар у побережья Южной Каролины.

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