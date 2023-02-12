закрыть
12 февраля 2023, воскресенье, 9:26
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Американские и канадские самолеты сбили неопознанный объект над Канадой

2
  • 12.02.2023, 8:38
  • 4,906
Американские и канадские самолеты сбили неопознанный объект над Канадой

Приказ отдал премьер-министр Джастин Трюдо.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо приказал сбить нераспознанный объект над воздушным пространством Канады.

Об этом премьер-министр Канады Джастин Трюдо сообщил в Twitter.

«Я приказал сбить нераспознанный объект, нарушивший воздушное пространство Канады», – написал Трюдо.

В операции успешно приняли участие американские и канадские самолеты, в том числе F-22.

Трюдо также добавил, что уже провел разговор с президентом США Джо Байденом.

«Я разговаривал с президентом Байденом. Вооруженные силы Канады проанализируют обломки объекта. Спасибо NORAD (Командование воздушно-космической обороны Северной Америки) за наблюдение», - говорится в твите.

Как передает CNN, командование воздушно-космической обороны Северной Америки ранее сообщило, что они наблюдают за «летящим на большой высоте объектом» над северной частью Канады.

Военные самолеты работали в районе Аляски и севера Канады.

Как сообщал сайт Charter97.org, 4 февраля над США американские военные сбили китайский разведывательный шар у побережья Южной Каролины.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Наступление началось — рубль упал
Наступление началось — рубль упал Альфред Кох
Смотрите, он еле идет!
Смотрите, он еле идет! Ирина Халип
Еще даже не начинали
Еще даже не начинали Владислав Иноземцев
Мультики для Путина закончились
Мультики для Путина закончились Альфред Кох