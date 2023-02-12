Американские и канадские самолеты сбили неопознанный объект над Канадой

Американские и канадские самолеты сбили неопознанный объект над Канадой2
- 12.02.2023, 8:38
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Приказ отдал премьер-министр Джастин Трюдо.
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо приказал сбить нераспознанный объект над воздушным пространством Канады.
Об этом премьер-министр Канады Джастин Трюдо сообщил в Twitter.
«Я приказал сбить нераспознанный объект, нарушивший воздушное пространство Канады», – написал Трюдо.
В операции успешно приняли участие американские и канадские самолеты, в том числе F-22.
I ordered the take down of an unidentified object that violated Canadian airspace. @NORADCommand shot down the object over the Yukon. Canadian and U.S. aircraft were scrambled, and a U.S. F-22 successfully fired at the object.— Justin Trudeau (@JustinTrudeau) February 11, 2023
Трюдо также добавил, что уже провел разговор с президентом США Джо Байденом.
«Я разговаривал с президентом Байденом. Вооруженные силы Канады проанализируют обломки объекта. Спасибо NORAD (Командование воздушно-космической обороны Северной Америки) за наблюдение», - говорится в твите.
I spoke with President Biden this afternoon. Canadian Forces will now recover and analyze the wreckage of the object. Thank you to NORAD for keeping the watch over North America.— Justin Trudeau (@JustinTrudeau) February 11, 2023
Как передает CNN, командование воздушно-космической обороны Северной Америки ранее сообщило, что они наблюдают за «летящим на большой высоте объектом» над северной частью Канады.
Военные самолеты работали в районе Аляски и севера Канады.
Как сообщал сайт Charter97.org, 4 февраля над США американские военные сбили китайский разведывательный шар у побережья Южной Каролины.