Под Белгородом ликвидировали командира саратовского ОМОНа и высокопоставленных офицеров Росгвардии

Под Белгородом ликвидировали командира саратовского ОМОНа и высокопоставленных офицеров Росгвардии3
- 12.02.2023, 8:43
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В результате взрывов уничтожены 14 оккупантов.
В результате вчрашних взрывов под российским Белгородом ликвидирован командир саратовского ОМОН «Патриот», полковник полиции РФ Алексей Грачев, а также три высокопоставленных офицера Росгвардии. Всего погибло 14 оккупантов.
Об этом сообщил полковник ВСУ, военный блогер Анатолий Штефан «Штирлиц».
Он заявил, что под Белгородом стали «200-ми»:
Командир саратовского ОМОН «Патриот» полковник полиции Алексей Грачев;
Руководитель инженерно-саперной группы ОМОН «Патриот» подполковник Андрей Головин.
Об остальных погибших сообщили российские СМИ.