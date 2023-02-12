Под Белгородом ликвидировали командира саратовского ОМОНа и высокопоставленных офицеров Росгвардии 3 12.02.2023, 8:43

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В результате взрывов уничтожены 14 оккупантов.

В результате вчрашних взрывов под российским Белгородом ликвидирован командир саратовского ОМОН «Патриот», полковник полиции РФ Алексей Грачев, а также три высокопоставленных офицера Росгвардии. Всего погибло 14 оккупантов.

Об этом сообщил полковник ВСУ, военный блогер Анатолий Штефан «Штирлиц».

Он заявил, что под Белгородом стали «200-ми»:

Командир саратовского ОМОН «Патриот» полковник полиции Алексей Грачев;

Руководитель инженерно-саперной группы ОМОН «Патриот» подполковник Андрей Головин.

Об остальных погибших сообщили российские СМИ.

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