«Вам конец, доигрывайте»: в РФ слили ЧВК Пригожина 1 12.02.2023, 8:51

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Минобороны РФ после Соледара фактически указало «Вагнеру» на дверь.

Частная военная компания «Вагнер» после захвата Соледара Донецкой области потеряла свою мощность. Впрочем, без «вагнеровцев» и боевиков «ЛДНР» у кадровых российских войск ничего не получается.

Как сообщает проект «ВЧК-ОГПУ» со ссылкой на информированный источник, Минобороны РФ «Вагнеру» фактически указало на дверь, типа: «Все, конец, доигрывайте».

При этом на фронте все успехи в наступлении сейчас за «Вагнером» и боевиками «ЛДНР».

«Кадровые части миноборонщиков - это шаг вперед и два назад, у них почти ничего не получается. Мобилизованные - с такой организацией, как с ними - такой же и результат, просто бесцельный расход. До Соледара Вагнер был мощной силой. Потом в кабинетах все переиграли», - отметил источник.

Как рассказал собеседник проекта, все «значимые достижения на поле боя» якобы были за «вагнеровцами», а «все без исключения отступления и перегруппировки» - за кадровыми военными ВС РФ.

«Сейчас большую мобилизацию откровенное срывает именно Генштаб, и срывает по той, причине, что просто не может управляться с получаемыми силами. На гражданке во многих кабинетах уже и не думают о военной победе. Пускай Герасимов расскажет, что на самом деле случилось в эти дни под Угледаром... И ведь это были у Герасимова профессиональные морпехи, а не мобилизованные», - отметил источник.

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