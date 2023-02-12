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На границе Беларуси с Украиной строят полигон и военный городок

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  • 12.02.2023, 8:57
  • 2,580
На границе Беларуси с Украиной строят полигон и военный городок

На проект выделено 31 миллион долларов.

Белорусские власти намерены построить военный городок и полигон в Гомельской области, на юге которой проходит граница с Украиной.

О наличии таких планов свидетельствует государственная инвестиционная программа на 2023 год, распоряжение об утверждении которой опубликовано 11 февраля 2023 года на Национальном правовом интернет-портале Беларуси.

Согласно документу, в этом году из белорусского государственного бюджета на проектно-изыскательские работы будущего строительства военного городка будет выделено 500 тыс. белорусских рублей, а в 2024 и 2025 годах – 10 млн и 40 млн рублей «в прогнозных ценах» соответственно.

«На аналогичные работы, связанные со строительством полигона, в этом году планируется направить 500 тыс. белорусских рублей, а в последующие два года «в прогнозных ценах» – соответственно 10 и 20 млн рублей», – говорится в сообщении.

Таким образом, общий объем расходов составит 80,5 млн белорусских рублей, что по нынешнему курсу равно 31 млн американских долларов.

Согласно госпрограмме, строительство должно начаться в 2023 году и завершиться в 2027 году.

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