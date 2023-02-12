В Курской и Белгородской областях РФ прогремели мощные взрывы
- 12.02.2023, 9:01
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А под Брянском наблюдали странную «вспышку».
В ночь на 12 февраля в Курской и Белгородской областях РФ раздались взрывы.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на местные Telegram-каналы.
Так, после полуночи в Новооскольском районе Белгородской области раздался взрыв. Судя по видео, от него даже сработали сигнализации на автомобилях.
Менее чем через час «хлопок» произошел и в российском Курске. В местном паблике пишут, что «возможно над городом что-нибудь сбили». Впрочем, официальной информации нет ни о первом, ни о втором случае.
Также вблизи Брянска в районе Супонево в 98 километрах от границы с Украиной еще вечером произошло нечто странное – на видео зафиксировали вспышку. Однако то ли звука на видео нет, то ли ничего не взрывалось – сказать пока сложно. Однако российские телеграм-каналы уже пишут, что вспышка возникла из-за обрыва электрической проволоки.