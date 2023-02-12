закрыть
12 февраля 2023, воскресенье, 9:26
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В Курской и Белгородской областях РФ прогремели мощные взрывы

  • 12.02.2023, 9:01
  • 5,078
В Курской и Белгородской областях РФ прогремели мощные взрывы

А под Брянском наблюдали странную «вспышку».

В ночь на 12 февраля в Курской и Белгородской областях РФ раздались взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на местные Telegram-каналы.

Так, после полуночи в Новооскольском районе Белгородской области раздался взрыв. Судя по видео, от него даже сработали сигнализации на автомобилях.

Менее чем через час «хлопок» произошел и в российском Курске. В местном паблике пишут, что «возможно над городом что-нибудь сбили». Впрочем, официальной информации нет ни о первом, ни о втором случае.

Также вблизи Брянска в районе Супонево в 98 километрах от границы с Украиной еще вечером произошло нечто странное – на видео зафиксировали вспышку. Однако то ли звука на видео нет, то ли ничего не взрывалось – сказать пока сложно. Однако российские телеграм-каналы уже пишут, что вспышка возникла из-за обрыва электрической проволоки.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Наступление началось — рубль упал
Наступление началось — рубль упал Альфред Кох
Смотрите, он еле идет!
Смотрите, он еле идет! Ирина Халип
Еще даже не начинали
Еще даже не начинали Владислав Иноземцев
Мультики для Путина закончились
Мультики для Путина закончились Альфред Кох