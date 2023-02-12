Невзоров: Путин допустил главный прочет
- 12.02.2023, 9:11
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У России нет шансов не то что победить, но даже уцелеть.
Российский публицист и журналист Александр Невзоров, ныне живущий в Украине, опубликовал кадры с учений ВСУ в Европе.
В своем Тelegram-канале он рассказал о главном просчете российского диктатора Путина.
«Все постепенно превращается в «войну миров». В этой баталии у России нет никаких шансов, не то что победить, но даже уцелеть», - пишет журналист.
Он показал видео с учений ВСУ в Великобритании. Примерно то же самое сейчас происходит в США, Франции, Польше и т.д. По его мнению, в битву народов включается весь цивилизованный мир. Понятно, что участие человечества в схватке с россиянами с каждым днем будет все мощнее и откровеннее.
«А если потребуется, то перейдет и в открытую битву. Сегодня к этому все готовы», - отмечает Невзоров. Он добавил, что глава Кремля просчитался и в этот раз пощады ему не будет.
«Глупый Путин рассчитывал на то, что русско-украинская война опять будет принята миром «за местные разборки бывших субъектов СССР», как это было с Крымом», - пояснил публицист.